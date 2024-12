Gravi atti vandalici a Laveno, danneggiate le luminarie natalizie: scattano denunce

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Durante le festività natalizie, l’amministrazione Civitas è stata impegnata per ricostruire la dinamica dei gravi atti vandalici che nella giornata di lunedì 23 dicembre hanno portato allo spegnimento delle luci natalizie in alcune zone del paese.

Grazie alla collaborazione di alcuni cittadini e all’attività di sorveglianza resa possibile dalle numerose telecamere posizionate su tutto il territorio, è stato possibile identificare e denunciare all’autorità giudiziaria il camioncino con cestello che il 23 dicembre a partire dalle ore 22.20 ha iniziato ad agire partendo da via Garibaldi, portando allo spegnimento delle luminarie in via Montegrappa, piazza Vittorio Veneto, via XXIV Maggio, via Marconi, via Rosselli, via Piave, via Ceretti, via IV Novembre, via Martiri della Libertà, via Fabio Filzi, via Buozzi, via Dalmazia.

Considerevoli i danni riscontrati: furto di cavi di alimentazione; danneggiamento volontario di decorazioni luminose e cavi elettrici; rimozione di sfere decorative e furto di intere arcate luminose.

«L’azione, compiuta con meticolosità, ha colpito il cuore del paese proprio nei giorni più significativi delle festività natalizie – commentano dall’amministrazione -. Questi episodi non sono tuttavia isolati. L’attività di costante presidio, che vede l’amministrazione in prima linea accanto alle forze dell’ordine, ha portato a sventare i responsabili di altri atti che hanno interessato il paese».

Venerdì 13 dicembre, i giardinieri incaricati dal Comune hanno posizionato delle piantine con fiori in alcune fioriere del paese. In pieno giorno, tra le 17 e le 17.30, alcune delle piantine posate poco prima sono state rubate. Sabato 21 dicembre, un gruppo di 10 ragazzi ha staccato la corrente delle luminarie di Lungolago De Angeli, via Labiena e viale Porro.

I responsabili degli atti vandalici e dei furti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

«Noi amministratori siamo sempre in prima linea accanto alle forze dell’ordine per garantire sicurezza e decoro, ma serve l’aiuto di tutti – commenta il sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino -. Invitiamo i cittadini a continuare a segnalare comportamenti antisociali, che danneggiano il patrimonio pubblico e privato, così da poter intervenire e denunciare con tempestività i reati. È avvenuto e sta avvenendo per chi usa le strade in modo improprio, per chi abbandona rifiuti anche accanto ai cestini dell’immondizia e ora anche a chi oltraggia il paese danneggiando e rubando i cavi elettrici delle luminarie. Solo con l’impegno di tutti possiamo difendere il nostro patrimonio e costruire una comunità più forte».

Con azioni mirate e una presenza costante sul territorio, l’amministrazione Civitas punta a un obiettivo chiaro: tutelare il bene comune contro ogni forma di inciviltà.