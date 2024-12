Il Claun Pimpa porta un sorriso per Gaza: testimonianza e solidarietà a Brezzo di Bedero

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Marco Rodari, noto come il Claun Pimpa, torna nel territorio luinese per continuare la sua missione di portare speranza e testimonianza in un mondo ancora ferito dai conflitti. Domani 8 dicembre, l’oratorio di Brezzo di Bedero ospiterà un pomeriggio speciale organizzato dal Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano, insieme alle Parrocchie e al gruppo di Azione Cattolica della Valtravaglia.

L’evento è dedicato sia ai più piccoli, che potranno divertirsi con uno spettacolo di magia alle 16, sia agli adulti, a cui il Claun racconterà le sue esperienze sul campo a partire dalle 17, mentre i bambini faranno merenda.

Il claun Pimpa è una figura che unisce tenerezza e coraggio: attraverso il suo naso rosso e il suo cappello colorato, ha scelto di stare accanto ai bambini che vivono ogni giorno le tragedie della guerra. Dalla Siria alla Striscia di Gaza, passando per l’Iraq, Rodari si è fatto testimone diretto della sofferenza, ma anche della resilienza di chi lotta per ritrovare un sorriso. Non si tratta solo di intrattenimento: il Pimpa è un messaggero di pace.

La Striscia di Gaza, al centro del progetto “Claun X Gaza” dell’associazione “Per far sorridere il cielo”, continua a vivere un’emergenza umanitaria senza fine. Gli ultimi anni, segnati da tensioni politiche e militari, hanno lasciato poco spazio alla normalità. Le famiglie affrontano una quotidianità segnata dalla paura, dalla povertà e dalla distruzione. Marco Rodari, con il suo lavoro, ricorda al mondo che i bambini di Gaza, e di tutti i luoghi di guerra, meritano un futuro diverso, fatto di giochi, scuola e serenità.

L’incontro non sarà solo un momento per ascoltare, ma anche un’opportunità per agire. Le donazioni raccolte durante l’evento saranno destinate proprio a “Claun X Gaza”, con l’obiettivo di fornire supporto psicologico e umano ai bambini colpiti dal conflitto. Una causa che unisce intrattenimento e sensibilizzazione, per ricordare che ogni sorriso strappato a un bambino è un atto di resistenza contro la guerra.