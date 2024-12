La “Stella della Donazione” ad ASST Sette Laghi per la donazione e il trapianto di organi

Tempo medio di lettura: 2 minuti

ASST Sette Laghi ha ricevuto la prestigiosa “Stella della Donazione” dalla Fondazione Trapianti Onlus, che si propone di dare alle strutture sanitarie un concreto riconoscimento per il loro impegno, sul piano clinico-organizzativo, nel sostenere e promuovere la donazione di organi e tessuti, sulla base della valutazione effettuata dal Comitato scientifico.

Si tratta di un premio, infatti, nato in collaborazione con Regione Lombardia, che riconosce e valorizza i risultati ottenuti dalle strutture sanitarie, in un settore importante per la salute, e incentiva a proseguire sulla strada intrapresa, con l’obiettivo di continuare a migliorare e ampliare le attività legate alle donazioni e ai trapianti.

«La consegna di questo riconoscimento rappresenta una considerevole occasione – dichiara la dottoressa Marina Morgutti, Presidente della Fondazione Trapianti Onlus – per sensibilizzare ulteriormente i cittadini sull’importanza della donazione e per sottolineare il ruolo determinante del personale sanitario nel rendere possibile questo straordinario gesto di solidarietà. ASST Sette Laghi, del resto, da tempo è attivamente e proficuamente impegnata nelle attività di procurement e di sviluppo scientifico nel settore della donazione».

A fare da cornice, le opere pittoriche realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese che avevano partecipato a un concorso in memoria di Lucia Bombaglio, organizzato da AIDO Sezione provinciale di Varese, in collaborazione il Coordinamento Prelievo degli Organi e il Dipartimento Interaziendale Trapianti. Gli studenti, attraverso le loro opere, hanno rappresentato il dono come atto gratuito e come scelta personale in grado di veicolare cura e creare relazione, sensibilizzando sull’importanza del trapianto, unica cura per molte patologie d’organo.

«All’Ospedale di Circolo di Varese abbiamo eseguito oltre mille trapianti di rene e almeno altrettanti prelievi multiorgano, un risultato che testimonia il valore del consenso alla donazione – commenta il professor Giulio Carcano, Direttore del Dipartimento Interaziendale Trapianti – Moltissimi pazienti con insufficienze terminali di organo hanno ricevuto il trapianto che ha salvato loro la vita ovvero ne ha migliorato la qualità. Questo premio valorizza la generosità di tante famiglie che in un momento così drammatico hanno deciso di donare».

«Sono orgogliosa di ricevere questo premio – afferma la dottoressa Federica De Min, Responsabile del Coordinamento Prelievo degli Organi – Nell’ultimo anno, la nostra attività ha evidenziato un incremento notevole, con 14 donazioni a cuore battente, 14 donazioni a cuore fermo, 5 donazioni multi tessuto a cuore fermo e 144 donazioni di cornee. Questo riconoscimento ci sprona a proseguire e migliorare la strada intrapresa».

«A nome di tutta la Direzione Aziendale, sono orgogliosa per questo riconoscimento, che premia l’impegno di tanti professionisti che, ancora una volta, hanno dimostrato la loro professionalità e la capacità di sapersi relazionare con i pazienti e i famigliari di fronte ad un tema tanto delicato come quello della donazione e dei trapianti di organi», conclude la dottoressa Anna Iadini, Direttore Medico di ASST Sette Laghi.

Ennesima conferma del grande impegno e della competenza di ASST Sette Laghi su questo tema è arrivata lo scorso 18 novembre, nel corso della Riunione Tecnico Scientifica del Nord Italia Transplant: il team della dottoressa De Min, in quell’occasione, ha ritirato, per conto di ASST Sette Laghi, da Fondazione Trapianti onlus il premio intitolato alla dottoressa Claudia Pizzi, per la migliore comunicazione scientifica.

Maggiori informazioni sulla Fondazione e sul Progetto “Stella” sui siti www.fondazionetrapiantionlus.org e www.stellafondazionetrapianti.org.