“Ceresio in Giallo”, più di cinquecento opere per la nuova edizione

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Il concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo si conferma un successo sempre crescente e chiude le iscrizioni all’edizione 2024-2025 con ben 538 opere letterarie pervenute.

Nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi, che ne sono anche le organizzatrici coadiuvate da un Comitato, il concorso letterario internazionale rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco, ha visto pervenire in particolare 338 romanzi gialli editi, 105 racconti inediti ambientati sui laghi, 59 romanzi gialli inediti per la sezione Gialli nel cassetto, 24 romanzi per ragazzi per la sezione Giallo Junior e 12 romanzi certificati accessibili LIA per la sezione Il Giallo per tutti (Ebook con diverse modalità di lettura anche per non vedenti e ipovedenti).

Anche quest’anno il concorso coinvolge autori da tutta Italia e dall’estero in un panorama letterario che abbraccia autori dai 15 agli 88 anni.

Diffusione territoriale

Tra le Regioni italiane (19 quelle presenti) si distingue la Lombardia con 130 opere. Sul podio, al secondo posto il Piemonte con 63 opere e al terzo la Toscana con 60. Seguono Lazio con 44 opere, Veneto con 33, Sicilia con 26, Campania con 24, Liguria e Puglia a pari merito con 19 opere e, a seguire, tutte le altre.

Significative anche le candidature dall’estero, in tutto 14, che confermano la vocazione internazionale del concorso. Prima la Svizzera con 6 opere seguita da Belgio e Germania con 2 opere e, con una candidatura, Austria, Francia, Lussemburgo e San Marino.

Età

I due più giovani partecipanti hanno 15 anni mentre il decano ne ha 88. Gli under 35 totali sono 35 e quelli che concorreranno per il “Premio Giovani Autori Claudio De Albertis”, sezione romanzi editi e racconti inediti, sono 29, 18 per gli editi e 11 per i racconti.

Genere

Anche quest’anno il concorso rileva la netta prevalenza di uomini con 316 autori in gara contro 185 autrici (con però un incremento di donne maggiore rispetto a quello degli uomini in confronto allo scorso anno). La forbice di genere è particolarmente visibile nei romanzi editi con 221 autori e 108 autrici e più sfumata nei racconti inediti, dove sono 55 gli uomini contro 41 donne, e nei Gialli nel cassetto con 26 uomini e 17 donne, mentre nel Giallo Junior il rapporto, come negli anni scorsi, si ribalta, con 6 uomini e 15 donne per arrivare alla sezione Il Giallo per tutti dove il rapporto è di 8 uomini e 4 donne. Dato molto interessante è quello sui giovani, che vedono invece una netta prevalenza di donne con 22 autrici e 13 autori.

Scenari lacustri

La sezione racconti inediti ambientati sui laghi incorona il lago Maggiore con 19 racconti, subito tallonato dal Ceresio/Lugano che fa da sfondo a 16 racconti ambientati sulla sponda italiana e su quella svizzera.

Seguono tutti i grandi laghi del Nord, nell’ordine: Como, Garda, d’Orta, d’Iseo, Varese e poi Trasimeno e altri. Il 59% delle ambientazioni lacustri, cioè 60 racconti, è compreso nella zona Regio Insubrica, e i racconti sono inseriti pertanto nel Premio Regio Insubrica per la storia con con la migliore ambientazione in una località di lago dell’area (Canton Ticino, Como, Lecco, Novara, Varese, Verbano Cusio Ossola).

A conferma della provenienza di lavori da tutta Italia, tra le ambientazioni lacustri ci sono anche il Lago di Corbara (Umbria), il Lago di Paola (Lazio), il Lago di Campotosto (Abruzzo), il Lago Mulargia (Sardegna), il Lago di Ganzirri (Sicilia). Presenti anche due laghi stranieri: uno in Austria, Wörthersee e uno in Scozia, Loch Tay oltre al Lago Ceresio/Lugano in parte italiano e in parte svizzero.

Le giurie

La parola è passata ora alle Giurie composte, per romanzi editi, racconti inediti e Gialli nel cassetto, da rappresentanti dell’Accademia della Crusca, direttori di quotidiani, giornalisti, editor, scrittori, docenti, rappresentanti di Sistemi bibliotecari italiani e svizzeri, gruppi di lettori e librai indipendenti.

Per Giallo Junior, la parola è andata invece a due giurie speciali: una composta da insegnanti, presidi e psicologi, l’altra è una Giuria dei ragazzi che assegnerà il suo premio particolare.

Per la sezione Il Giallo per tutti, la parola è andata invece a una Giuria composta da giurati non vedenti, ipovedenti e vedenti.

Per tutti i dettagli sui premi, cliccare qui.