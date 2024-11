Coppa Lombardia: per Cittiglio e Ponte Tresa è l’ora della finale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Scatta l’ora della finale di Coppa Lombardia per Cittiglio e Ponte Tresa. Le due squadre di Terza Categoria saranno in campo nella serata di oggi, mercoledì 13 novembre, con calcio d’inizio alle 20.45 a Cittiglio (via Garibaldi, 50), per il primo atto del doppio confronto.

Si parte dal campo su cui i cittigliesi hanno ipotecato la finale, battendo 3-1 il Beata Giuliana, che ha poi vinto in casa nel match di ritorno ma con un risultato (2-1) che ha comunque premiato il Cittiglio grazie all’esito dell’andata. Il Ponte Tresa arriva invece dalla goleada nella partita d’andata della semifinale contro la Cedratese, finita 6-0. Gli avversari del team lacustre si sono imposti nel match di ritorno, ma con un 3-0 che non è bastato per guadagnare la finale.

Il Cittiglio è reduce dalla vittoria per 3-2 in campionato contro il Varano Borghi. I punti conquistati in sette partite di campionato sono 10, e al momento valgono il centro classifica. Il Ponte Tresa con 15 punti (e una partita in più del Cittiglio) è in zona playoff, anche grazie alla vittoria per 4-2 nell’ultimo turno contro il Taino.

Questa sera torna in campo anche il Luino, ma per il recupero dell’ottava giornata del girone A di Promozione, non disputata lo scorso 27 ottobre a causa del maltempo. L’avversario, all’Annibale Frossi, è il Verbano. Partita importante per entrambe le squadre, divise da due punti in zona playout. Luino dodicesimo a quota 9, Verbano quattordicesimo a quota 7.

Il Luino arriva dalla seconda vittoria stagionale (la prima davanti al pubblico di casa) di domenica scorsa: 2-1 contro il Valle Olona. Il Verbano è reduce dal ko contro la big Morazzone (1-0). I punti in palio sono pesanti: con una vittoria ci si allontana momentaneamente dalla zona rossa della classifica.