ATS Insubria e associazioni di volontariato oncologico: sempre più concreta la sinergia

Il percorso formativo per i volontari delle associazioni oncologiche del territorio di Como e Varese è un primo aggiornamento rivolto alle persone di quelle realtà, che si dimostrano strategiche per i contributi reali che apportano all’intera comunità e ai più fragili in particolare.

«In una visione d’insieme del valore fondamentale del volontariato abbiamo dato seguito alla richiesta di formazione continua di chi è al servizio degli altri, in ambito oncologico, anche in virtù di un tavolo di coordinamento delle associazioni che si occupano del volontariato oncologico con cui abbiamo condiviso il programma del corso che, in ottica multidisciplinare, vuole consentirci di individuare le linee guida per quelle attività di collaborazione con tutte le Associazioni di volontariato», spiega Salvatore Gioia direttore generale di ATS Insubria.

«Questo corso è un grande traguardo per il volontariato oncologico e per tutto il mondo dei volontari con cui da sempre collaboriamo. Assistiamo a un cambio di paradigma della pubblica amministrazione e di ATS Insubria in particolare che ci guida nel campo della formazione, aprendo a una sinergia che da sempre abbiamo cercato e oggi si concretizza in tante e diverse progettualità che fanno bene a noi volontari e anche a tutte le persone con cui collaboriamo costantemente. Ringrazio, quindi, la direzione di ATS Insubria e il suo direttore generale per questa preziosa collaborazione», sottolinea Adele Patrini delegata FAVO Lombardia – Federazione delle Associazioni di volontariato in oncologia e presidente associazione CAOS.

La formazione, articolata in quattro mattinate, si svolge in presenza a Varese e in collegamento da remoto in ASST Lariana per il territorio di Como. Sono molti i docenti che si succedono, affrontando temi di interesse che vanno dai Nuovi significati del volontariato con Mario Picozzi, Giovanna Scienza, Angela Ballerio Ascoli a I principi della comunicazione con Marco Bellani, Giuliano Tinelli, Alessandra Vicentini e ancora L’assistenza ed il percorso integrato ed organizzato con Francesca Rovera, Francesco Grossi, Eugenia Trotti, Maddalena Marinoni e La relazione di aiuto all’interno dell’organizzazione equipe con Monica Giordano, Antonio Staffa, Aurelio Filippini, Adele Patrini fino a Il valore della realtà oncologica al servizio del territorio con Giuseppe Calicchio, Davide Croce, Maria Marconi e il Codice Deontologico del Volontariato, Privacy e ruolo del DPO con Angela Berinati, mentre gli incontri si concluderanno il 2 dicembre con le Testimonianze con il coordinamento di Alessandra Grossi.

Ad avviare e chiudere i lavori il dottor Gioia che commenta: «Stiamo lavorando assiduamente con le Associazioni di volontariato. Posso anticipare che, come Agenzia abbiamo costituito anche un Gruppo di Lavoro degli ex dipendenti di ATS per mettere a sistema il patrimonio lavorativo-esperienziale dei nostri colleghi ora in pensione che ci affiancano, tra l’altro, proprio nel sostegno alle attività del volontariato. Con gli ex dipendenti che hanno lavorato nella PA e quindi ne conoscono i meccanismi, siamo impegnati per facilitare le persone che si dedicano al volontariato strutturando, ad esempio, le mappature delle associazioni, favorendo quella collaborazione che è la vera forza del connubio tra pubblico e volontariato. Avremo modo, spero a breve, di presentare anche questo gruppo di persone e i progetti a cui stiamo lavorando».

La regia di ATS prosegue il suo compito di promuovere un Welfare sempre più inclusivo e adattabile ai bisogni emergenti in uno sforzo congiunto con il volontariato anche in virtù di un confronto costante per prendersi cura delle persone e delle comunità.

