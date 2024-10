Calcio, turno infrasettimanale tra Eccellenza e Coppa Lombardia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Turno infrasettimanale per diverse squadre dell’alto e medio Varesotto, in campo per il diciassettesimo turno di campionato nel girone A di Eccellenza e per la Coppa Lombardia. Ecco come è andata nella giornata di ieri, mercoledì 23 ottobre, e quali match sono in programma per oggi, giovedì 24.

Nel girone A di Eccellenza sconfitte casalinghe per Ispra e Vergiatese. I nerazzurri, reduci dal pareggio sul campo dell’Ardor Lazzate, vengono sorpresi dalla Lentatese, che passa con Diaferio e Buzzetti, e si avvicina al gruppo delle big. L’ispra, con tre vittorie nelle prime otto partite, è invece sempre più vicina alla zona rossa della classifica.

Il turno infrasettimanale non va meglio alla Vergiatese, sconfitta di misura dal Sedriano, che con 11 punti sul proprio tabellino è ora a -1 dagli avversari di giornata. Decide un solo gol, siglato da Italia. I granata rimangono a secco e incassano la seconda sconfitta consecutiva. Da segnalare ai piani alti della classifica il tris inflitto dalla Solbiatese al Meda. La compagina di Solbiate (nella foto di copertina, dal sito www.varesenoi.it) è al comando con 22 punti.

Nella serata di oggi torna in scena la Coppa Lombardia di Seconda Categoria. Ultimo atto della fase a gironi per Union Tre Valli e Angerese. Match senza valore ai fini della classifica del girone 2, già decisa nelle precedenti giornate: Laveno capolista e in semifinale grazie ai 9 punti ottenuti.

Turno infrasettimanale, infine, anche il Ponte Tresa che perde 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Lombardia di Terza Categoria contro la Cedratese. Ma passa comunque il turno e guadagna l’accesso alla finale grazie al 6-1 messo a referto nella partita di andata. Non lasciano il segno i gol firmati da Sina, Falsaperna e Curci per la Cedratese, che è fuori dalla competizione. Il Ponte Tresa attende ora l’esito della sfida tra Beata Giuliana e Cittiglio (penalizzata dai rinvii a causa del maltempo) per sapere contro chi se la vedrà nella finale provinciale. Match d’andata questa sera alle 21 a Cittiglio.

Eccellenza, Girone A. Risultati giornata 17 e classifica