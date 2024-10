Alla Nova Coop di Luino torna “Dona la Spesa” a favore della Caritas

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sabato 12 ottobre nei negozi della Lombardia della rete vendita Nova Coop sarà possibile partecipare a “Dona la Spesa”, la raccolta di prodotti alimentari a lunga conservazione e beni di prima necessità, in un’iniziativa organizzata in collaborazione con i comitati locali di Caritas e Croce Rossa.

Nei negozi della Lombardia di Nova Coop, l’iniziativa è organizzata in collaborazione con le unità locali delle due realtà, alle quali sarà devoluto l’intero ricavato: a Castano Primo con la Caritas di Castano, a Tradate con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Tradate, a Luino con la Caritas luinese.

I beni più adatti per essere donati sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta secca e riso, olio, pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali, merendine, alimenti per la prima infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene della persona e per la pulizia della casa.

“Dona la Spesa” è l’iniziativa che Nova Coop organizza più volte all’anno nei propri punti vendita per supportare le associazioni di volontariato, le onlus e le istituzioni locali impegnate quotidianamente nell’offrire aiuto a chi ne ha più bisogno, rinnovando il proprio impegno per il territorio.

Nel 2024 è al suo quarto appuntamento, il secondo specificamente dedicato alla raccolta di prodotti alimentari e altri beni di prima necessità e coinvolgerà complessivamente 56 negozi della rete vendita. Lo scorso anno, in questo stesso periodo, la giornata aveva visto la mobilitazione di circa 600 volontari e permesso di raccogliere merci per un totale di 40 tonnellate.

«Con questa nuova giornata di mobilitazione di “Dona la Spesa”, – commenta Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali Nova Coop – Nova Coop rinnova la propria vicinanza al territorio e alle persone in difficoltà, grazie alla preziosa collaborazione con i comitati locali della Caritas e della Croce Rossa, che ci consente di intervenire nelle situazioni di maggiore bisogno. Ringraziamo tutti quelli che vorranno partecipare a questa iniziativa riempiendo il proprio carrello di solidarietà, per contribuire a sostenere persone in difficoltà e a costruire una comunità più unita e solidale».