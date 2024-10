Confcommercio Ascom Luino, contributi a fondo perduto per le microimprese del territorio

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Regione Lombardia mette a disposizione contributi a fondo perduto per le microimprese (aziende con meno di 10 dipendenti e ricavi non superiori a € 2.000,00) che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, anche in un’ottica di crescita dimensionale, promuovendo investimenti per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, per favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi di produzione e la riduzione dei consumi energetici.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto gli interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, con l’obiettivo di efficientamento energetico.

CARATTERISTICHE DELL’ AGEVOLAZIONE

L’investimento minimo ammissibile è pari a 10.000,00 €. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. Il contributo massimo concedibile è pari a 50.000,00 €. E’ ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti nei quali tali fonti di finanziamento sono inquadrate.

SPESE AMMISSIBILI

− acquisto/installazione di macchinari/attrezzature/hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso;

− acquisto/installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – se combinato ad altre voci di spesa;

− acquisto di pompe di calore per la climatizzazione;

− acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione tradizionale esistente (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);

− acquisto di software e licenze d’uso;

− costi di formazione e spese tecniche di consulenza per la realizzazione degli interventi.

La domanda di contributo dovrà essere corredata da una relazione tecnica che dovrà riportare i consumi energetici prima dell’intervento e la riduzione prevista a seguito della realizzazione degli investimenti. Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate dalla data di presentazione della domanda di partecipazione (ad eccezione delle spese per la relazione tecnica ammissibili a partire dalla data di approvazione dei criteri – 22 luglio 2024) e fino alla data di presentazione della rendicontazione.

Il bando, non ancora pubblicato alla data odierna, sarà reso pubblico prossimamente da Regione Lombardia nella sua versione definitiva.

CONTATTI

Confcommercio Ascom Luino è a disposizione per fornire informazioni e per la presentazione della domanda di partecipazione al bando. Per informazioni chiamare Matteo Diaco al numero 0332 543919 o scrivere una mail all’indirizzo m.diaco@confcommercioluino.it.