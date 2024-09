Oggi la prima domenica di autunno, porta anche la pioggia

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da Varesenoi.it) Ultime ore d’estate: oggi pomeriggio, giorno dell’equinozio, arriverà l’autunno e porterà una perturbazione con pioggia e temperature in ulteriore calo.

Il bollettino meteo del Centro Geofisico Prealpino ha preannunciato oggi, domenica 22 settembre, cielo nuvoloso con rare schiarite più frequenti al mattino sulla Lombardia orientale. Asciutto o solo quattro gocce in serata sulle Alpi e Prealpi occidentali. Minime mattutine attorno a 12 gradi, in giornata a quota 20.

Domani, lunedì, in provincia di Varese cielo coperto con piogge inizialmente sul Piemonte, in estensione dal pomeriggio e in serata alla Lombardia, anche a carattere di rovescio o temporale. Neve sulle Alpi oltre 2700 metri. Massime: 18/21°C.

Martedì di primo mattino residua nuvolosità e ultime piogge sul Garda. In giornata in parte soleggiato con nuvolosità variabile più estesa nel pomeriggio con qualche rovescio isolato su Alpi e Prealpi. Massime attorno a 20 gradi. Mercoledì al mattino in parte soleggiato, via via nuvoloso dal pomeriggio e piogge in serata in arrivo dal Piemonte. Giovedì giornata grigia e piovosa.