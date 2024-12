Tutto pronto a Germignaga per una ”Stracamagnada” da record

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Quella che si prospetta è un’edizione de “La Stracamagnada” da record: molti, infatti, sono gli iscritti alla passeggiata culturale-gastronomica, organizzata dalla Pro loco di Germignaga e in programma domenica 15 settembre che arriveranno anche da tutta Lombardia e persino da oltre confine.

Un risultato atteso, data l’importanza dell’evento che tocca i Comuni di Germignaga e di Brezzo di Bedero, che ha ottenuto il patrocinio dalla Regione Lombardia e che sta oramai per raggiungere il limite massimo di iscritti.

Non solo i partecipanti, ma numerosi saranno anche i volontari che si stanno dando da fare per gli ultimi preparativi della manifestazione, con l’obiettivo di garantire un’esperienza gastronomica e paesaggistica di grande livello.

La camminata partirà e terminerà alla località Boschetto e lungo il percorso ci saranno cinque punti di ristoro in cui gustare anche specialità locali. Sarà inoltre possibile visitare la Canonica di Brezzo di Bedero, la Linea Cadorna e la facciata della chiesa di San Giovanni alla contrada “Cantun”.

Per chi vuole ancora iscriversi, entro oggi, venerdì 13 settembre, queste sono le due modalità possibili in base al tipo di pagamento scelto: per il pagamento in contanti iscrizione cartacea presso il MiniBar o alla cartoleria di via Cavour a Germignaga; per il pagamento mediante bonifico, clic sul seguente link https://forms.gle/68pkw7s3iTQTFVJBA.

Le quote di iscrizione sono le seguenti: adulti €14,00; ragazzi nati dopo il 2011 €6,00; bambini nati dopo il 2017 gratis. Le iscrizioni degli adulti dopo il 13 settembre prevedono una quota maggiorata a 20,00 euro.