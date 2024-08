Temporali e qualche grandinata sull’Alto Varesotto, ma l’estate non è ancora finita

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il rombo dei tuoni non si è ancora placato sull’alto Verbano, dopo una nottata di temporali, pioggia e grandine. Una situazione di instabilità che perdurerà molto probabilmente fino a domani mattina, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Ma ciò non significa che l’estate sia finita dato che, grazie a un rinforzo dell’anticiclone africano, almeno fino al weekend, le temperature torneranno al di sopra delle medie stagionali.

Per la giornata odierna, lunedì 26 agosto, su Alpi e Prealpi mattino nuvoloso con transito di temporali, localmente in estensione alla fascia pedemontana. Nel pomeriggio situazione più variabile con annuvolamenti cumuliformi e ancora locali temporali montani soprattutto sulla Valtellina. Massime tra 29 e 31 gradi.

Domani, martedì, cielo in parte soleggiato. Nella notte e al mattino ancora nuvolosità variabile e qualche rovescio possibile su Piemonte e Lombardia occidentale, mentre nel pomeriggio più sole e caldo, con annuvolamenti cumuliformi in montagna dove potrebbe verificarsi un temporale isolato. Rasserenamento in serata. Temperature massime tra i 29 e i 32 gradi.

Mercoledì giornata soleggiata con caldo e temperature in aumento fino a 33°C. Nuvole di bel tempo in montagna nel pomeriggio, in dissoluzione a sera. Asciutto. Giovedì di nuovo bel tempo estivo, soleggiato e molto caldo con temperature massime in rialzo tra 32 e 35°C. Poche nuvole di bel tempo sui monti. Venerdì, infine, ancora soleggiato e caldo estivo. Qualche velatura o passaggio nuvoloso lungo le Alpi. Asciutto. (foto di Marzia Malesani)