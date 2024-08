Concerto nelle gallerie della Linea Cadorna, un evento storico a Brezzo di Bedero

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Domani, domenica 18 agosto, alle ore 16, la storica località di Brezzo di Bedero si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere: un concerto all’interno delle antiche gallerie della Linea Cadorna, in località Sirpo. Le gallerie, che un tempo erano parte di un imponente sistema di fortificazioni militari costruito durante la Prima Guerra Mondiale, si trasformeranno in un suggestivo scenario per un incontro musicale e artistico dal forte valore simbolico.

La Linea Cadorna, progettata per difendere il nord della Lombardia, non ha mai visto i combattimenti per i quali era stata pensata, ma le sue fortificazioni sono rimaste come silenti testimoni di un passato bellicoso. Oggi, queste stesse strutture diventano luogo di cultura e riflessione, offrendo uno spazio inedito per celebrare la pace attraverso la musica.

Per la prima volta in assoluto, le gallerie sotto la Canonica di Brezzo di Bedero saranno animate dal quintetto «Lügenorkestar». Questo gruppo musicale, noto per la sua capacità di fondere sonorità tradizionali e sperimentali, si esibirà all’interno delle misteriose caverne, creando un’atmosfera unica, esaltata da uno spettacolo di luci appositamente realizzato per l’occasione.

L’evento è organizzato dall’associazione «Cultura nel verde», guidata da Felix Karrer, documentarista della televisione svizzera e residente di lungo corso a Brezzo di Bedero. Karrer, con il supporto del Comune di Brezzo di Bedero e delle associazioni “Sotto la Canonica” e “Noi della Cadorna”, ha voluto trasformare le antiche fortificazioni in un luogo di incontro e condivisione, continuando la tradizione di iniziative culturali che da anni anima il suo giardino privato, dove ogni estate organizza concerti e proiezioni di film aperti a tutta la comunità.

L’evento è aperto a tutti e gratuito, con la possibilità di lasciare un’offerta libera. Per le persone con disabilità sarà disponibile un servizio di navetta dal parcheggio della Canonica, per garantire a tutti la possibilità di partecipare. Al termine del concerto, sarà offerto un aperitivo, un’occasione per condividere insieme un momento di convivialità in un contesto tanto affascinante quanto ricco di storia.