Luino, “Punchliners”: l’essenza del rap underground da Giostra e SJ

Nell’affascinante mondo dell’hip-hop, la collaborazione è spesso la chiave per creare qualcosa di unico e potente. Questo è il caso del brano “Punchliners,” una traccia che vede la collaborazione tra Giostra, un rapper originario del Salento ma residente a Luino, e SJ, un artista originario della Sicilia ma residente a Quartucciu in Sardegna. “Punchliners” è un brano che incarna l’essenza del rap underground, puntando tutto sulle abilità tecniche dei due rapper.

Giostra: una voce del salento a Luino

Lucio Perrone, in arte Giostra, è un rapper originario del Salento che ha trovato casa a Luino. Giostra è diventato molto conosciuto nella scena rap locale e, nonostante sia ancora underground, ha guadagnato ulteriore notorietà grazie al suo brano “James.P”. Questo brano toccante parla della malattia di Parkinson, una patologia di cui soffre la madre dell’artista.

Quest’anno, Giostra ha ottenuto importanti successi sia nella musica che nella recitazione. Da due anni insegna recitazione grazie al sostegno del Comune di Luino e ha avuto l’opportunità di esibirsi a Roma nel programma Rai “E Viva il Videobox.” Inoltre, ha partecipato al concorso musicale indetto da Striscia la Notizia, “Strix Factor,” dove è stato candidato tra i possibili vincitori. Giostra ha un contratto con l’etichetta discografica “Mendaki,” di cui fa parte anche il noto rapper Inoki.

SJ: Dalle Poesie al Rap, un Viaggio di 14 Anni

Carmelo Petraschi, in arte SJ, ha un percorso artistico che inizia nel lontano 2004. Nato e cresciuto in Sicilia, SJ ha iniziato a rappare a soli 11 anni, trovando ispirazione nei testi di Fabri Fibra, Mondo Marcio e Eminem. La sua passione per la poesia si è evoluta nel tempo, fondendosi con le tecniche del rap per creare uno stile unico e inconfondibile.

SJ è versatile, spaziando dal freestyle alla trap, dal fast rap alla drill, fino a generi più sperimentali come il rap su musica techno, drum and bass, dance e dubstep. Attualmente, SJ è sotto contratto con la Squalo Production Label e insegna rap online, trasmettendo la sua passione a due allievi dediti.

“Punchliners” è un brano che celebra le radici più autentiche dell’hip-hop. In un’epoca in cui la musica rap è spesso dominata da suoni commerciali, Giostra e SJ hanno deciso di puntare su un approccio purista. Il brano è caratterizzato da incastri di rime fitte e intricate, e da quelle che vengono definite punchlines – rime taglienti, tipiche delle battaglie rap. Questa scelta stilistica evidenzia le abilità tecniche dei due artisti, mettendo in risalto la loro capacità di giocare con le parole e di mantenere alta l’energia del brano.

Giostra e SJ avevano già collaborato in passato in un pezzo intitolato “Possente”. Il titolo gioca volutamente con la parola “posse,” termine utilizzato nel rap quando in un brano ci sono più artisti a proporre la loro strofa. Nonostante la distanza geografica, i due artisti sono rimasti in contatto e hanno deciso di dare vita a questo nuovo brano. Per ora non possono svelare nulla, ma sembra che stiano valutando altre collaborazioni future.

La collaborazione tra Giostra e SJ rappresenta un ponte tra diverse culture e regioni d’Italia, dimostrando come il rap possa unire artisti con background differenti. La combinazione delle loro esperienze e stili ha prodotto un brano che è più della somma delle sue parti. “Punchliners” è un esempio perfetto di come il rap possa essere un mezzo per esprimere la propria individualità e al contempo costruire qualcosa di nuovo attraverso la collaborazione.

“Punchliners” è un tributo al rap classico e underground, un brano che mette in primo piano le abilità tecniche e la passione per la musica dei due artisti. Giostra e SJ hanno creato una traccia che celebra l’essenza dell’hip-hop come detto prima, ma che sogna di raggiungere grandi traguardi.

Per i più curiosi troverete qui sotto il link: