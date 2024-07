La Varese del vino a Villa Recalcati

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Arriva ad ottobre a Villa Recalcati “Vini dai Laghi – Il vino incontra il bello”, un evento nato dalla sinergia tra Provincia, Associazione Viticoltori Varesini e SlowFood Varese APS e in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese e Confcommercio.

Dal 10 al 13 ottobre, nelle sale e nel cortile d’onore di Villa Recalcati, si avvicenderanno convegni, conferenze, laboratori per bambini e famiglie, concerti musicali ed installazioni artistiche, rispettivamente degli studenti del Liceo musicale Manzoni e del Liceo artistico Frattini, allo scopo di presentare e valorizzare il territorio e la produzione delle cantine aderenti al progetto.

Parallelamente a queste attività, si susseguiranno degustazioni di vini e distillati abbinati a tipici prodotti varesini che daranno vita a un’esperienza culturale ed enogastronomica unica.

A dare il via all’evento, giovedì 10 ottobre, il colloquio con Sergio Redaelli autore del libro “Quando a Varese c’era il vino” condotto dalla giornalista Alessandra Favaro di VareseFocus, a seguire degustazione Terre di Varese con vini e prodotti varesini a cura di ONAV e in collaborazione con CFP.

Venerdì 11 ottobre è in programma la conferenza Giorgia Carabelli “Il vino e la salute, l’importanza del vino nella dieta quotidiana” e la degustazione piatto realizzato da CFP a cura di Ivano Antonini di AIS Varese che presenterà, insieme al giornalista Marco Gatti, le caratteristiche dei diversi vini, i principali abbinamenti e i bicchieri per le differenti di tipologie di vino.

A seguire, una due giorni ricca di eventi negli ambiti cultura, vino e dolci.

Per sabato 12 ottobre, sono previsti l’inaugurazione ufficiale della manifestazione e i saluti istituzionali, nonché il laboratorio sul Mercato della Terra, la conferenza “Vitigni rari e in via di estinzione” tenuta da Anna Schneider e la conferenza di Mario Iodice “In vino veritas – Un elogio del vino: nomi, miti, proverbi dall’antichità ad oggi”.

La giornata finale, domenica 13 ottobre, inizierà con l’apertura Mercato della Terra con Presìdi SlowFood e sarà all’insegna della scoperta delle peculiarità del territorio con la conferenza “La storia di Villa Recalcati” di Serena Contini, la presentazione del territorio e delle cantine aderenti e il convegno “Terre dei laghi e loro climi”.

Durante le quattro giornate descritte sopra, sarà anche possibile visitare l’allestimento scenografico del Direttore artistico Ivo Tomasi con le attrezzature tipiche della vendemmia. Inoltre, sarà possibile partecipare al concorso Enologico con premiazione finale domenica 13 ottobre.

«Sono contento di aprire Villa Recalcati a questa iniziativa, Il cortile d’onore, le sale e il parco storico – commenta Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese – Vogliamo promuovere le eccellenze delle nostre produzioni locali, in particolare i vini di qualità, soprattutto quelli dei giovani produttori. Il nostro obiettivo è valorizzare questi vini abbinandoli ai prodotti locali, affiancandoli a numerosi eventi culturali. Faremo tutto questo in un luogo elegante e riservato come Villa Recalcati, che non solo ospiterà l’evento, ma potrà anche essere scoperta e visitata».

La Consigliera Marina Rovelli aggiunge: «Un’opportunità per promuovere il nostro territorio attraverso i suoi prodotti, le sue eccellenze e le sue particolarità. Un modo per recuperare una vocazione di produzione vinicola locale ed esaltare i prodotti tipici anche frutto della cultura della biodiversità. Un’occasione per suggerire i nostri Laghi come una nuova meta del turismo enogastronomico, accogliendo i visitatori nei numerosi luoghi di interesse storico-artistico. I prodotti tipici, come è noto, influenzano e trainano lo sviluppo dei territori soprattutto se promossi attraverso processi di sostenibilità economica e produttiva. Auguro che questa possa essere la prima di molte edizioni».

«I Mercati della Terra sono un progetto internazionale di Slow Food presente in parecchi Stati. Oltre a ospitare vari produttori di cibo, vengono organizzati laboratori per educare i consumatori ad acquistare prodotti buoni, puliti e giusti. Il Mercato del Piambello esiste dall’ottobre del 2017 e si svolge due volte al mese nei comuni di Induno Olona e Bisuschio con una buona affluenza – spiega Fabio Ponti di Slow Food Varese Aps – Per la rassegna “Vini dai Laghi” organizzata presso Villa Recalcati, cercheremo di ampliare la partecipazione di produttori legati a Slow Food ed in particolare ai Presìdi, altro importante progetto internazionale».

Il Direttore artistico, Ivo Tomasi, mette in evidenza che: «“Vini dai Laghi” non sarà solo un evento enogastronomico, ma una vera e propria festa per le famiglie, con interessanti attività per adulti e bambini, nella splendida ed elegante sede della Provincia di Varese. Nel grande atrio di Villa Recalcati ci sarà una suggestiva “Piazza della vendemmia” che diventerà il cuore pulsante della manifestazione, in collaborazione con i soci dell’Associazione Viticoltori Varesini che metteranno a disposizione le loro attrezzature quali carri, botti, damigiane e strumenti tipici per la raccolta dell’uva. Sarà possibile trovare un tripudio di musica, arte e cultura inneggianti il vino e l’amor cortese con il supporto tecnico e artistico delle scuole del territorio e di diversi illustri relatori».

Ingresso gratuito. Pochi giorni prima dell’evento, sarà possibile acquistare i voucher per le degustazioni sul sito www.vinidailaghi.it, dal quale sarà possibile scaricare anche il programma dettagliato dell’evento.