Primi risultati della collaborazione tra le Polizie locali di Besozzo e Bardello con Malgesso e Bregano

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Nella serata di lunedì si è tenuto il primo tavolo politico e tecnico del raggruppamento operativo territoriale della Polizia Locale dei comuni di Besozzo e Bardello con Malgesso e Bregano per fare il punto sui risultati raggiunti grazie alla convenzione approvata nello scorso mese di marzo.

In soli quattro mesi, sono stati organizzati 25 servizi congiunti nei quali sono stati effettuati 60 posti di controllo di polizia stradale con circa 300 veicoli controllati, 18 autovetture poste sotto sequestro per circolazione senza copertura assicurativa, 50 verbali redatti per violazioni amministrative, 2 patenti di guida ritirate, 6 sequestri di modiche quantità di sostanze stupefacenti – tipo hashish, eroina e cocaina.

In questi mesi è stata anche rafforzata la collaborazione con le altre forze di polizia, in particolare con la Polizia di Stato di Varese che, unitamente alla Sezione Anticrimine di Milano, ha svolto dei servizi interforze sul territorio con la polizia locale, finalizzati al contrasto dell’attività che presta maggiore allarme sociale, ovvero lo spaccio nei boschi.

«Abbiamo accolto positivamente l’operato della Polizia Locale, i numeri presentati dai rispettivi Comandanti indicano un lavoro proficuo e anche la percezione della popolazione sul servizio è positiva – dichiarano i sindaci Gianluca Coghetto e Giuseppe Iocca – Questi dati incoraggiano le amministrazioni a proseguire con la convenzione, al fine di garantire sempre più sicurezza per i nostri cittadini. Nei prossimi mesi i nostri agenti rafforzeranno i controlli anche negli orari serali e notturni in quanto la sinergia tra i due enti ha permesso di partecipare al progetto di monitoraggio aree a rischio del territorio promosso dalla Regione Lombardia».

«Abbiamo lavorato e stiamo lavorando costantemente sul processo di integrazione tra i due uffici, al fine di far convergere le nostre forze su una maggiore presenza sul territorio – aggiungono i comandanti presenti, Alessandro Francioso e Pasquale De Marco – Riteniamo che i risultati raggiunti in questi primi mesi siano stati eccellenti e continueremo con dedizione verso gradi più elevati di integrazione, in linea con le previsioni normative regionali e nazionali rispetto a un servizio di polizia locale moderno ed efficiente».