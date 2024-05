Fiori, mercatini e tanto divertimento: a Luino grande successo per la “Festa di Primavera”

Tempo medio di lettura: 3 minuti

La pioggia ci ha provato, ma non è riuscita a rovinare la “Festa di Primavera” che, lo scorso weekend, ha animato il centro di Luino popolandolo di visitatori e di bancarelle, mentre sul lungolago andava in scena anche il mercatino del “Festival delle Tradizioni Italiane”.

La seconda edizione della manifestazione organizzata dalla Nuova Pro Loco Città di Luino, in collaborazione con il Comune, le attività commerciali e le realtà associative della cittadina lacustre, è andata in scena nonostante le incertezze del meteo con il bel risultato di strade colorate, piene di gente incuriosita dai banchetti degli artigiani, dei produttori locali e delle associazioni, così come dai negozi aperti e addobbati in via Vittorio Veneto e nelle altre vie limitrofe.

Il fulcro della festa è stata l’allegra atmosfera che si respirava nelle strade e in piazza Garibaldi, dove i florovivaisti Gatti e Andreoli hanno realizzato dei bellissimi punti in fiore, con anche un bel set fotografico organizzato da Marco di Fioridea e Sara Confortorio del Platform 9 3/4. Presenti in piazza anche le Guardie Ecologiche e gli studenti dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, mentre non è mancata anche l’attesa esibizione dell’arrampicata in pianta organizzata da Anthony Cerra.

All’interno dell’area ex Svit il cuore del divertimento con gli stand enogastronomici allestiti dalla Nuova Proloco Città di Luino dove, oltre ai classici panini, è stato preparato, a cura degli Amici delle Motte, un risotto gourmet con Formaggella del Luinese e pera, molto apprezzato dai tanti che ne hanno approfittato per il pranzo della domenica. Oltre alla bontà del piatto, l’intento, sempre ben presente per la Proloco, «è quello di puntare sulla valorizzazione dei prodotti locali e la Formaggella del Luinese è un vero must che va promosso ed esaltato».

Sempre nell’area degli stand della Pro loco si è sviluppata anche la zona del divertimento, per dare spazio a musica e balli per i più giovani “nottambuli”, a cura del DJ Riky Fiorini, il sabato sera, mentre la domenica si è dato spazio alle famiglie e ai bambini. Per questi ultimi, la sezione giovani della Pro loco ha organizzato una serie di laboratori che sono andati ad aggiungersi a quelli gestiti dalle attività commerciali. Successo per il caricaturista Francesco Yatri Colangelo venuto appositamente da Torino, con centinaia di ritratti richiesti dai passanti: una vera attrazione.

Ancora musica e magia con il violinista Luciano Pavan e il mago Bruno Mental Magic, mentre gli Amici di Angelo hanno curato una “zona ping pong” per proporre uno sport adatto a tutte le età con tanti appassionati.

Insomma, una maratona di due giorni con una festa variegata e dalle mille sfumature di colori, odori e sapori che si è chiusa con un concerto rock tutto al femminile a cura del gruppo Le Delay.

«Ci si saluta con la certezza che questo evento è rientrato appieno nelle tradizioni della città di Luino e proseguirà sempre con un tassello in più anche negli anni a venire – commentano dall’associazione – Si ringraziano la presidente della Nuova Proloco Città di Luino Margherita Romano e tutti i volontari che hanno lavorato 48 ore (anche per la vigilanza notturna) per la buona riuscita della festa, la Polizia locale, sempre disponibile e attenta alla sicurezza durante queste attività, i Carabinieri in congedo e la Protezione Civile che ci supportano in ogni occasione. Ringraziamo anche i nostri collaboratori sempre presenti, Volo Service e Veni Vidi wc, l’amministrazione comunale e i tanti impiegati comunali che si adoperano sempre per facilitarci il compito».

«Abbiamo raccolto qualche critica costruttiva sul traffico generatosi per le vie chiuse. Siamo certi che la prossima volta apporremo maggiori cartelli e indicazioni per parcheggiare in zona perimetrale o per deviazioni più agevoli per alleggerire e migliorare questo aspetto ma sappiamo che, in ogni città dove si svolgono manifestazioni, rimane il disagio per l’aumento del traffico. Questa rassegna primaverile – concludono dalla Nuova Pro Loco Città di Luino – ha raccolto recensioni più che positive e la soddisfazione allevia la stanchezza degli operatori esortando a fare di più e per questo vi diamo con certezza appuntamento alla Festa di Primavera 2025, terza edizione».