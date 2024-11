Lite di Carnevale sul Verbano, tre persone denunciate

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.vconews.it) I Carabinieri della Stazione di Cannobio hanno denunciato tre persone, tutte residenti in Lombardia, per lesioni personali nei confronti di un 43enne di Cannobio.

I fatti risalgono alla notte del 17 febbraio, durante i festeggiamenti del Carnevale di Cannobio, tenutasi nel tendone appositamente allestito per l’occasione.

Quella notte, poco prima della chiusura dei festeggiamenti, una chiamata al 112 segnalava una lite tra alcuni giovani. La pattuglia dei Carabinieri, arrivata sul posto, è stata richiamata da alcune persone che indicavano l’interno del tendone come luogo dove si stava verificando la presunta lite.

Dentro il tendone i militari hanno trovato un uomo, con il volto sanguinante, che soccorso da alcuni amici inveiva contro gli addetti ai servizi di controllo. I Carabinieri hanno identificato tutti i presenti e raccolto le loro testimonianze, nel frattempo il malcapitato è stato trasportato dall’ambulanza presso il nosocomio di Verbania per ricevere le cure necessarie.

Il giorno seguente l’uomo aggredito si è presentato presso gli uffici dei Carabinieri e ha sporto formale querela nei confronti degli addetti ai servizi di controllo del Carnevale, senza tuttavia fornire alcun dettaglio per agevolare l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’aggressione. Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Cannobio, tramite l’analisi dei filmati disponibili, l’incrocio delle comunicazioni telefoniche e l’ascolto di tutti i testimoni presenti quella sera, hanno permesso di stringere il cerchio su un gruppo di persone.

Attraverso il riconoscimento fotografico effettuato successivamente dalla vittima dell’aggressione è stato infine possibile identificare chiaramente gli aggressori. I tre uomini sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri di Cannobio per lesioni personali in concorso. Sono in corso ulteriori accertamenti sui tre addetti ai servizi di controllo per appurare se fossero effettivamente abilitati a svolgere le citate mansioni.