Cugliate, consiglio comunale: i temi della minoranza

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sei interrogazioni e una mozione a firma Cugliate Fabiasco Alternativo per il consiglio comunale in programma martedì 30 aprile, alle 20.45, nella sala civica Enrico Ricciardi.

Il gruppo consiliare d’opposizione composto da Marco Gasparini, Massimo Nicoletti e Francesco Bevacqua ha preparato l’elenco dei temi che verranno portati all’attenzione della maggioranza guidata dal sindaco Angelo Filippini.

Un elenco che parte dalla raccolta differenziata e dalle segnalazioni dei residenti che dopo essersi trovati con i bidoni rotti a causa della grandine, diversi mesi fa, non sono ancora riusciti ad ottenerne di nuovi. Un argomento che era emerso in maniera informale alla conclusione dell’ultimo Consiglio, sottolinea la minoranza, e che ora verrà ripresentato all’assemblea per capire quando e come verrà risolto il disagio.

Durante la seduta si parlerà anche di Protezione Civile, per conoscere il destino dei fondi assegnati al gruppo locale grazie a un bando di Regione Lombardia, e che dovranno servire per l’allestimento di una piccola tendopoli «completamente autosufficiente e in grado di ospitare una ventina di persone in caso di calamità». Quei fondi non sono ancora stati messi a bilancio, puntualizza la minoranza: «Che fine hanno fatto?». Sempre a proposito di Protezione Civile, c’è inoltre la questione dei mezzi fermi in attesa di essere riparati: «Quali sono le tempistiche per le riparazioni?».

Il gruppo chiederà poi delucidazioni su una proposta che è già stata bocciata: l’acquisto di uno strumento di registrazione audio per i consigli comunali, che per Cugliate Fabiasco Alternativo servirebbe ad avere «maggior trasparenza nei confronti della cittadinanza sulle risposte fornite in merito alle istanze presentate dal nostro gruppo di minoranza». Per l’amministrazione – aggiungono i tre consiglieri – lo strumento è troppo costoso e non utilizzabile per legge: «Chiediamo che venga presentato un preventivo dei costi e che ci venga fornito il riferimento di legge che nega la possibilità di adottarlo».

Il capitolo “associazioni” prosegue con un’altra interrogazione riguardante il Comitato Feste di Fabiasco, che a novembre 2023 aveva «protocollato agli uffici comunali la richiesta di contributo economico per sostituire il telone della tensostruttura» dell’area feste. E che non ha ancora ricevuto una risposta dal Comune, affermano i consiglieri di minoranza. Il gruppo chiederà inoltre di essere aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori a Villa Maria, futura sede del municipio.

Alle sei interrogazioni si somma, come detto, una mozione. Il tema è la regolamentazione delle feste nei parchi pubblici del paese, per «agevolare la condivisione» nei momenti di festa e «garantire a tutti la possibilità di utilizzare i parchi senza disagi»; questo a fronte di segnalazioni riguardanti l’occupazione dei parchi per feste private, con tanto di problemi legati al ritrovamento di «stoviglie e posate di plastica» abbandonati nei pressi dei tavoli presenti all’interno dei due parchetti del borgo.