Cugliate Fabiasco, Concerto di Gala per celebrare due importanti anniversari

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Il Corpo Musicale di Cugliate torna a esibirsi con un appuntamento speciale: il Concerto di Gala 2025, organizzato in occasione dei festeggiamenti per il 70° anniversario di ANBIMA e per i 70 anni dalla costituzione del Comune unito di Cugliate Fabiasco (1955–2025).

L’evento si terrà domenica 14 dicembre alle ore 16.30 presso la palestra delle Scuole Elementari di Cugliate Fabiasco. Il concerto, diretto dal Maestro Daniele Canuto, avrà come filo conduttore il tema “Un compleanno in… Comune” e vedrà anche la partecipazione straordinaria degli alunni della Scuola Primaria, coinvolti in un momento musicale dedicato.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Cugliate Fabiasco e di ANBIMA Lombardia, nell’ambito dell’anno celebrativo dell’associazione bandistica nazionale fondata nel 1955.

L’ingresso è libero. Durante il pomeriggio sono previste anche l’estrazione della sottoscrizione a premi, attività di sostegno al tesseramento sociale e una mostra fotografica dal titolo “Immagini che raccontano”, a cura di Cultura Cugliate-Fabiasco, con relative premiazioni.