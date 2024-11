Porto Ceresio, in arrivo nuovi posti barca vicino al parco giochi

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Otto nuovi posti barca nelle acque antistanti il parco giochi di Porto Ceresio: è quanto prevede il progetto esecutivo approvato alcuni giorni fa dalla giunta comunale.

Si tratterà di stalli temporanei che potranno essere utilizzati dai diportisti grazie a un nuovo pontile e che consentiranno dunque a chi giunge a Porto Ceresio in barca e ha con sé dei bambini di far loro usufruire ancora più agevolmente dei giochi del parco di via Roma.

L’opera, spiega il sindaco Marco Prestifilippo, ha un costo complessivo di 70mila euro ed è stata co-finanziata per metà da Regione Lombardia.

La sua installazione, che è stata resa possibile anche grazie a un accordo raggiunto dall’amministrazione portoceresina con il Botel per il suo spostamento, fa parte del programma di riqualificazione e valorizzazione turistica dell’intera sponda lacuale: «Cercheremo di dislocare il più possibile i posti barca e gli eventi per rendere sempre più utilizzata, e quindi valorizzata, tutta la sponda del nostro lago», chiosa il primo cittadino, che ringrazia l’Autorità di Bacino del Ceresio Piano e Ghirla, che si occuperà dell’appalto, e il suo presidente Massimo Mastromarino per il supporto.