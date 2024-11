Nove medaglie per la Canottieri Germignaga al Meeting di San Miniato

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Ottima prova anche per i giovani atleti della Canottieri Germignaga al Meeting Nazionale Allievi e Cadetti che si è svolto a San Miniato lo scorso 20 e 21 aprile.

Per i bianconeri ben nove le medaglie ottenute: tre ori, tre argenti e altrettanti bronzi.

Gli ori sono tutti appannaggio di Andrea Gugole: nel singolo Cadetti maschile, in coppia con Nicolò Ghirello (La sportiva Lezzeno) nel doppio Cadetti maschile e nell’otto+ della Regione Lombardia.

Secondo posto e argento per il 4AC di Nicolò Morazzoni, Antonio Matarazzo, Diego Marmino e Lorenzo Sulaj, questi ultimi secondi anche nel doppio AC maschile (nella stessa specialità Antonio e Nicolò sono giunti quinti). Altro argento per Nicol Boni nel 7,20 Allievi B2 femminile.

Medaglia di bronzo per Giulia Catenazzi nel 7,20 AC femminile e per Enea Marmino nel 7,20 B1 Maschile e nel doppio allievi B1 maschile in coppia con Giacomo Bullegas (La Sportiva Lezzeno).

Quarta posizione per Nicol Boni nel 7,20 B2 femminile e per Giulia Catenazzi nel singolo AC femminile.

Il prossimo appuntamento per i canottieri della compagine germignaghese sarà quello con la regata interregionale F.I.C.S.F di Angera in programma il prossimo 25 aprile.