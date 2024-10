“Ceresio in Giallo”: l’elenco dei primi finalisti per ogni sezione

Tempo medio di lettura: 4 minuti

Entra nel vivo “Ceresio in Giallo”, concorso letterario internazionale rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi. Il concorso ha visto in lizza 484 opere letterarie di cui 321 romanzi gialli editi, 106 racconti inediti ambientati sui laghi, 44 Gialli nel cassetto, 13 romanzi per ragazzi per la sezione Giallo Junior e 82 opere letterario-fotografiche.

I vincitori saranno proclamati in una grande festa con autori e lettori nei Giardini di Palazzo Estense a Varese domenica 26 maggio a partire dalle ore 15. Di seguito, i finalisti per ogni categoria del premio.

Romanzi editi. In ordine alfabetico, i 28 finalisti tra i quali saranno scelti i tre vincitori. Al primo classificato, il Premio “Credem Euromobiliare Private Banking” di 1500 euro, al secondo classificato 700 euro e per il terzo 500. Ecco l’elenco:

Marco BADINI L’ombra sul colosso. La prima indagine del commissario Villata (Todaro)

Paola BARBATO Il dono (Piemme)

Marco P. L. BERNARDI Giallo profumo di limoni. L’avvocato Alfieri in un nuovo caso tra Torino Sanremo (Fratelli Frilli Editore)

Antonio BOGGIO Delitto alla baia d’argento (Piemme)

Toni BRUNETTI Quello che sembra (Eclissi)

Mauro CANESCHI Il codice Stradivari (Arkadia)

Andrea CERRA Privato S. (Edizioni Convalle)

Andrea CIRESOLA Innumerevoli tentativi di imitazione (People)

Claudia Myriam COCUZZA La partita di Monopoli (Bacchilega Editore)

Davide DAMIANI La mafia siamo noi (Edizioni Zerotre)

Daniele GRILLO, Alessio PIRAS Ultima tappa Ratline. Genova. L’omicidio di una spia croata (Ugo Mursia Editore)

Alex JONES Il traduttore (Massimo Soncini)

Tiziana MAIOLO 28 marzo. Il fattaccio di Viale Famagosta (Milieu)

Raffaele MALAVASI Dieci motivi per uccidere (Newton Compton Editori)

Marco MARINONI L’origine del male. La nuova mafia del mattone vuole la Liguria (Ugo Mursia Editore)

Maria MASELLA Tunnel (La Corte Editore)

Bruno MORCHIO La fine è ignota (Rizzoli)

François MORLUPI Formule mortali La prima indagine dei Cinque di Monteverde (Salani)

Arnaldo PAVESI Il tredicesimo simbolo. Un altro enigma per l’antiquario detective (Il Ciliegio)

Carlo PIANO Il torto. Diciassette gradini verso l’inferno (E/O)

Daniela PIAZZA La morte non ha rispetto (Laurana Editore)

Paolo PINNA PARPAGLIA Il quarto testimone (Newton Compton Editori)

Diego PITEA Come agnelli in mezzo ai lupi (Altrevoci Edizioni)

Ugo QUARTAROLI Ricordi forti. Verità di un passato presente (Capponi ditore)

Paolo RICCHIUTO Le chiavi di casa (Giunti Editore)

Massimiliano ROSSI Il proiettile fantasma (Ciesse Edizioni)

Monica ROSSI Niente come prima Nuova ediz. (StreetLib)

Paola VARALLI Tira mòlla e messèda. Le indagini del Bar William (Todaro)

Premio Giovani Autori “Claudio De Albertis” romanzi editi per autori under 35. In ordine alfabetico, i finalisti. Al vincitore andrà il premio di 1000 euro.

Gregorio CONTI La notte più oscura (Bookabook)

Davide DAMIANI La mafia siamo noi (Edizioni Zerotre)

Silvestro GIUSTI Il caso dell’ispettore Petri (Amazon KDP)

Racconti inediti. In ordine alfabetico i 22 finalisti che saranno pubblicati nell’antologia Laghi e Delitti IV F.lli Frlli Editori.

Tra loro saranno scelti tre vincitori: primo premio “Francesco Paolo Musajo Somma di Galesano” di 500 euro, 250 euro e terzo 150 terzo.

Corrado ANTANI Spiaggia nera

Roberta AVALLONE Lo specchio del lago

Davide BACCHILEGA Albergo Speranza

Carlo BATTAGLINI I colori del granito

Davide BENEDETTO L’occhio del diavolo

Elena BEZZUTTI Dove volano i grifoni

Cristina BIOLCATI Le lacrime del commissario

Paolo BOTTI Chi la fa l’aspetti

Michele BRUSATI La fuga di Monsieur S.

Vincenzo CIPRIANI Intelligenze col nemico

Martina CUCCHI Scacco matto?

Maena DELRIO L’inganno dell’acqua salmastra

Monica GORRET Il segreto rivelato

Pasquale GRANATO Due inverni

Erica LAMPRECHT Questioni di famiglia

Paolo PINNA PARPAGLIA I girovaghi dei laghi

Mauro POMA Chatbot

Ugo QUARTAROLI Più spesso di quanto non si voglia ammettere

Annamaria SCALA I tre della Elle

Dario TEDESCO Una vacanza per il commissario Mattiussi

Dominga ZARRELLA Castagne

Cecilia ZONTA Sola sull’acqua

Premio speciale “Giovani Autori Claudio De Albertis” per il miglior racconto inedito di autori fino ai 35 anni di età. Al vincitore andrà il premio di 300 euro e la pubblicazione nell’Antologia Laghi e Delitti IV edita da F.lli Frilli Editori. In ordine alfabetico, i finalisti:

Martina CUCCHI Scacco matto?

Alice TASSELLI Un’isola di mostri e fantasmi

Dominga ZARRELLA Castagne

Premio speciale “Regio Insubrica” miglior racconto inedito ambientato su un lago dell’area. Al vincitore andrà il premio di 200 euro e la pubblicazione nell’Antologia Laghi e Delitti IV edita da F.lli Frilli Editori. In ordine alfabetico, i finalisti:

Roberta AVALLONE Lo specchio del lago

Michele BRUSATI La fuga di Monsieur S.

Gian Luca PACCHIOTTI L’albero

Gialli nel cassetto. Il primo classificato sarà pubblicato nella collana Super Noir Bross di F.lli Frilli Editore. In ordine alfabetico, i 6 finalisti:

Mariachiara MOSCOLONI La XV Stazione

Marina REPETTO Vetrocemento

Maurizio SALVADORI Chugi, il settimo principio

Andrea SANTUCCI Cadere è un attimo

Daniele TORQUATI Telemaco Màser La verità è un filo sottile

Giuseppe VOTTARI Debito di sbirro

Giallo Junior, per romanzi di genere mistery, giallo e noir per ragazzi di età 9+. Primo premio “Fondazione per Leggere” di 1000 euro, 400 euro il secondo e 200 il terzo. In ordine alfabetico i finalisti selezionati dalla Giuria adulti:

Fabrizio ALTIERI Omicidio in ricetta (Pelledoca Editore)

Emanuele CIPOLLONE Il teatro maledetto. I misteri di Colle Ombroso (Chiaredizioni)

Valeria CONTI La misteriosa scomparsa a Cinecittà (Chiaredizioni)

Lucia GIUSTINI Cinque giorni (Pelledoca Editore)

Mariachiara MOSCOLONI Ella (Dark Zone Edizion)

In ordine alfabetico in finalisti selezionati dalla giuria dei ragazzi. Al vincitore andrà il premio “Banca Mediolanum” di euro 150:

Emanuele CIPOLLONE Il teatro maledetto. I misteri di Colle Ombroso (Chiaredizioni)

Mariachiara MOSCOLONI Ella (Dark Zone Edizioni)

Marta RIVA Agata giovane detective. Omicidio al numero civico 76/B (PAV Edizioni)

Sezione letterario-fotografica. Al vincitore il premio di 100 euro, mentre tutte le opere finaliste saranno esposte in occasione della premiazione del 26 maggio. I finalisti in ordine alfabetico:

Marco BERTONCELLI

Angela BORGHI

Gallia DEBETTE

Andy DEI FIORI

Riccardo GELATTI

Elena GLORINI

Giovanni LISCHIO

Pamela MIGLIO

Eugenio NOVARA

Ludovico REVERBERI

Lucrezia RIBERI

Gianni VANZINI

“Ceresio in Giallo” è promosso dal Circolo degli Artisti di Varese con il patrocinio, il sostegno e la collaborazione di Regione Lombardia, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Comune di Varese, Comune di Lugano, Provincia di Varese, Comunità Montana del Piambello, Accademia della Crusca, Camera di Commercio di Varese, AIME Associazione Imprenditori Europei, Premio Claudio De Albertis, CREDEM Euromobiliare Privare Banking, Assicurazioni Generali Musajo Somma s.n.c. – Varese Città Giardino, Banca Mediolanum, Elmec, Fondazione per Leggere, Vox Libri, Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini, LiberaMente onlus, Il Gigante, Yop Comunicazione e Osservatorio Metropolitano di Milano