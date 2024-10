A Bisuschio la seconda edizione di “Calici in Villa”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La Pro Loco Bisuschio si sta preparando per l’edizione 2024 di “Calici in Villa”, la manifestazione vitivinicola che ritorna dopo una “edizione 0” che ha ottenuto un sorprendente gradimento sia da parte delle cantine partecipanti che del pubblico presente.

L’appuntamento è per domenica 26 maggio, sempre a Villa Cicogna Mozzoni, con una nuova proposta e un nuovo progetto.

Se l’edizione 0, infatti, si era focalizzata quasi esclusivamente sui vini varesini, l’edizione 2024 ha puntato ad allargare i propri confini rimanendo comunque fedele alla valorizzazione del territorio: gli organizzatori hanno immaginato una “strada dei profumi” che unisce le colline del Varesotto alle principali zone di produzione attigue e che è capace di far degustare differenti declinazioni partendo dagli

stessi vitigni.

Quindi ci saranno proposte dalla Valtellina, dall’Oltrepò Pavese, dalla Franciacorta, dall’Alto Piemonte e dalla Val d’Oca (Mantova) con cantine che si distinguono in modo particolare anche per il recupero di vecchi vigneti e vitigni autoctoni, la difesa della biodiversità e la naturalità delle loro produzioni. Sedici i banchi di degustazione tra rossi, bianchi, rosé e bollicine.

Ma le novità non si fermano certo qui. Per incuriosire ancora di più i futuri visitatori, ma soprattutto per dare ancora maggiore visibilità agli ospiti, ai canali social della Pro Loco Bisuschio si è affiancata una pagina Facebook dedicata esclusivamente all’evento e caratterizzata

dall’incipit “segui il calice”: con Luca Venneri, ideatore e principale curatore della pagina, sarà possibile scoprire maggiori informazioni, curiosità e tratti distintivi delle diverse cantine e delle loro produzioni.

Come lo scorso anno, infine, le sale di Villa Cicogna e i suoi giardini ospiteranno un’esposizione artistica, che si intervallerà ai banchi di degustazione, curata da Giorgia Vanzolini, cosi da sottolineare nuovamente il legame tra cultura e vino.

Sarà possibile acquistare il pack degustazione direttamente sul posto, dove la Pro Loco gestirà anche un punto ristoro e uno stand gastronomico per chi vorrà unire a dell’ottimo vino un ottimo cibo.

Per maggiori informazioni ed eventuali prenotazioni è possibile fare riferimento ai seguenti contatti: WhatsApp al 351/6982254 – mail prolocobisuchio@gmail.com; sarà poi attivato anche un canale Eventbrite.