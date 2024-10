Elezioni amministrative, Enzo Benedusi saluta Cuvio

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Enzo Benedusi lascia il Comune di Cuvio dopo vent’anni in amministrazione. Il sindaco uscente – già assessore e consigliere fino al 2000 – non parteciperà da candidato alla tornata elettorale di giugno.

«Ho fatto la mia esperienza – commenta il primo cittadino, che a dicembre compirà 78 anni – Siamo riusciti a fare cose importanti per la comunità, e adesso per me è arrivato il momento di lasciare il posto a qualcun altro».

Il bilancio di fine mandato parte da una cifra rilevante, quella degli investimenti. Si tratta di 2.450.000 euro che sono serviti per migliorare sicurezza stradale, scuola, teatro e territorio; per ampliare il cimitero e la caserma, per creare parchi gioco inclusivi e area fitness, e per l’efficientamento energetico della scuola primaria. L’obiettivo? «Rendere più vivibile Cuvio per incentivare le persone a rimanere a qui, ma anche favorire la socialità – spiega Benedusi – Senza dimenticare il lavoro fatto per recuperare il centro storico, integrandolo con la parte nuova del paese».

Su questo ultimo punto, si torna al report di fine quinquennio e alle opere portate a termine. Opere dal valore estetico e viabilistico, con la sicurezza sempre in primo piano: i marciapiedi in pietra di Luserna e con muretti in sasso lungo via Vittorio Veneto, la principale del paese, dove sono stati installati anche due nuovi dossi, rialzati e illuminati, per favorire il rallentamento del traffico; il rinnovo della pavimentazione di vicolo e via San Rocco, via XXV Aprile, piazza IV Novembre, sempre in pietra di Luserna. Importante, infine, anche la messa in sicurezza del torrente Broveda, che attraversa il paese, e del torrente Riaa, che si somma a vari interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Alle opere pubbliche si affianca poi un altro tema, che ha coinvolto tutti – amministratori e cittadini – in prima persona: il difficile periodo della pandemia. Il Comune di Cuvio agì in maniera tempestiva alla minaccia del Covid, ricorda oggi Benedusi, con lo screening sierologico ad aprile 2020, per tutti i lavori e per la popolazione a rischio del borgo, e fornendo strumenti sanitari e supporto logistico a tutti i residenti.

Tornando all’attualità e guardando alle elezioni di giugno: chi prenderà il posto di Enzo Benedusi? Al momento non ci sono candidati ufficiali. Sul punto il sindaco uscente non si sbilancia, ma risponde esprimendo un desiderio: «Mi piacerebbe vedere dei giovani in Comune».