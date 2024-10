Mesenzana e il rally varesino piangono Mario Fidanza

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il rallysmo varesino e tutta la comunità di Mesenzana piangono un altro dei suoi eroi: Mario Fidanza. I funerali del noto rallysta, che si è spento a 74 anni dopo una breve quanto aggressiva malattia, durata alcuni mesi, si terranno giovedì 11 aprile, alle 16.00, nella chiesa parrocchiale di Mesenzana.

Pioniere dell’automobilismo su strada, il “Fido” aveva iniziato come pilota passando poi, con successo, al sedile di destra con il quale si era consacrato; vero e proprio punto di riferimento, Fidanza aveva molte coppe nella sua bacheca tra cui l’assoluta conseguita al Varese e al Bormida del 1984 insieme a Mainoli, su Porsche di Orlando.

Ma se i successi rimangono negli albi d’oro, nel cuore di tutti rimarrà la grande persona: mai una parola fuori posto, sempre disponibile e gentile con tutti, da chi voleva consigli per avvicinarsi al mondo delle corse o a chi voleva sentire storie e aneddoti; presente fin dalla metà degli anni ‘70, Fidanza è stato un abile cantore del rallysmo e dei suoi personaggi e non c’era cena o ritrovo nel quale non gli si chiedesse di raccontare episodi avvincenti o divertenti.

Come dice un proverbio africano, “Quando muore un anziano, è come se bruciasse una biblioteca”; ecco: il Fido era la biblioteca del rallysmo varesino. Ma oltre a questo il 74enne era anche un noto ed apprezzato artigiano ed imprenditore: sua era la Sci Sfida di Mesenzana, azienda a conduzione familiare dove studiava e realizzava attrezzature per sci e sci nautico.