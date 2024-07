Valli del Verbano, Bardelli lascia l’Antincendio boschivo e passa alla DG Agricoltura regionale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«Con un po’ di tristezza, dopo 23 anni lascio la Comunità Montana Valli del Verbano per una nuova avventura: vado a lavorare in Regione Lombardia, alla sede territoriale di Varese».

Si congeda con queste parole, Fabio Bardelli, dal suo ruolo di referente dell’Antincendio boschivo dell’ente montano. Il vicesindaco di Laveno Mombello, infatti, sta per iniziare una nuova esperienza professionale alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste regionale: «Vado in un ente più articolato e grande, – chiosa – ma credo che ogni istituzione, dalla più piccola alla più grande, meriti rispetto.

«Non è sicuramente facile staccarsi da un mondo, quello della Protezione Civile, e in particolare l’antincendio boschivo, per tutte le emozioni e le opportunità di crescita che mi ha dato – commenta Bardelli, che ha iniziato la sua attività in Comunità Montana nel 2001 – Lavorare con il volontariato e così tanti volontari è un’esperienza unica. Non mi piacciono gli addii, quindi dico sempre “arrivederci”! Un domani speo di “imbattermi” di nuovo nella Protezione Civile».

Il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Simone Castoldi ringrazia Bardelli per il lavoro svolto in questi anni all’interno dell’ente, così come Marco Fazio, vicepresidente con delega alla Protezione civile: «Con Fabio – aggiunge il sindaco di Germignaga – ci siamo conosciuti ben prima di Comunità Montana: sin dall’alluvione del 2014 c’è stata subito una grande collaborazione, con una crescita vicendevole».

«Sicuramente c’è dispiacere, anche personale, per la sua decisione che rispettiamo – come ha affermato anche lo stesso Castoldi –, ma siamo certi che con Fabio resterà un rapporto che porterà a una collaborazione su un versante diverso ma ugualmente importante. Nel frattempo ci siamo già mossi per una possibile sostituzione e crediamo di poter aver individuato un percorso per garantire la piena operatività dell’AIB».