Treni in ritardo, Regione aumenta al 30% l’indennizzo per i viaggiatori

Regione Lombardia ha aumentato l’indennizzo dal 10 al 30% destinato ai viaggiatori dei treni Trenord titolari di abbonamento mensile o annuale. Dal 1 aprile, infatti, cambieranno le modalità per ricevere il rimborso.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti, Franco Lucente che rappresenta la concreta risposta di Regione al passaggio dal vecchio “bonus” alla modalità di rimborso stabilita dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) con la Delibera n.106/2018.

Con tale delibera Regione allinea quindi percentualmente l’indennizzo a quanto previsto dal vecchio bonus per gli abbonamenti mensili (30%) estendendo la stessa percentuale anche agli abbonamenti annuali (in precedenza al 10%).

«L’aumento dell’indennizzo – ha dichiarato l’assessore Lucente – rappresenta un segnale concreto della nostra attenzione alle esigenze dei viaggiatori. Tra l’altro, abbiamo deciso di aumentare la somma dell’indennizzo dal 10%, come previsto dall’Art, al 30%, proprio per venire incontro ai viaggiatori alle prese con i disagi causati dai ritardi dei treni. L’obiettivo è migliorare la qualità del servizio ferroviario in Lombardia e incentivare l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto sicuro, efficiente e sostenibile. Con i comitati dei pendolari ci siamo già confrontati su questo punto».

L’indennizzo, come previsto dalla delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, è calcolato sull’andamento mensile di ogni singola direttrice e viene riconosciuto, su richiesta dell’abbonato, quando la somma delle corse soppresse e di quelle che hanno accumulato più di 15 minuti di ritardo, sia pari o superiore al 10% dei treni programmati. La norma nel prevedere la necessità di richiesta dell’abbonato reindirizza la misura compensativa del disagio a chi effettivamente lo ha subito, diversamente da quanto accadeva con il bonus.

Assumere la delibera entro la fine di marzo consente all’utenza di vedersi riconosciuto un indennizzo pari al 30% già a valere dal mese di gennaio 2024, in continuità di fatto con l’ultimo bonus previsto dal vecchio contratto e riconosciuto a marzo 2024 con riferimento ai parametri del mese di dicembre 2023. Per richiedere l’indennizzo, gli utenti avranno un anno di tempo. Il lavoro di Regione Lombardia non finisce qui: l’assessorato è impegnato a individuare misure utili a semplificare il meccanismo applicativo a favore dell’utente.

«È utile – ha aggiunto Lucente – evidenziare un dato: i treni sono puntuali entro i 5 minuti di ritardo all’82%, all’88% entro i 7 minuti, al 97% entro i 15 minuti. I ritardi sono imputabili per il 42% a cause esterne, a esempio maltempo, persone sui binari, incidenti in corrispondenza dei passaggi a livello. Poi, per il 24% a carenze nel materiale rotabile, per 14% alla gestione dei treni, per il 7% a mancanza di materiali. Con l’aumento dell’indennizzo – ha concluso l’assessore – ci aspettiamo anche una maggiore attenzione da parte di Trenord al rispetto degli orari e alla puntualità dei treni. Regione Lombardia continuerà a monitorare la situazione e a vigilare sul rispetto dei diritti dei viaggiatori».

È possibile chiedere l’indennizzo nelle seguenti modalità:

– al sito web di Trenord, tramite apposito form on-line, accessibile al link https://www.trenord.it/assistenza/servizi/rimborsi-e-indennizzi/, con rilascio immediato di relativa ricevuta;

– nelle biglietterie e My-Link Point di Trenord tramite compilazione di apposito modulo cartaceo, con rilascio di relativa ricevuta;

– tramite e-mail, anche con PEC, all’indirizzo di posta certificata rimborsi.trenord@legalmail.it, con rilascio di relativa ricevuta;

– a mezzo posta, anche raccomandata, al seguente indirizzo: Trenord S.r.l. – Ufficio Rimborsi, Piazzale Cadorna 14 – 20123 Milano. Sarà erogato tramite rimborso o voucher.

Nei prossimi giorni, sul sito di Trenord sarà possibile accedere a tutta la documentazione necessaria per la richiesta dell’indennizzo.

«Il nuovo meccanismo di indennizzo, per i pendolari Trenord colpiti dai disservizi e dall’inefficienza del trasporto pubblico regionale, è un’autentica presa in giro – commenta Nicola Di Marco, Capogruppo M5s Lombardia – Dopo le promesse, ecco l’ultima beffa: l’indennizzo scatterà solo per ritardi superiori a 15 minuti, contro i cinque precedenti. Nulla per i titolari di abbonamento IVOL e, come se questo non bastasse, le penali che scatteranno a danno dell’azienda non finanzieranno il miglioramento del servizio, ma un non meglio specificato protocollo sicurezza. Siamo alle comiche, ma questo è lo schema con cui agisce la destra. L’assessore Lucente metterà seriamente mano al disastro Trenord, a cominciare dalla modifica di quella governance che lui stesso aveva bocciato, salvo poi ritrattare imbarazzato e in maniera imbarazzante?».

«Il passaggio dal bonus all’indennizzo per i pendolari sarà una beffa perché non è più automatico e deve essere richiesto, oltre a prevedere criteri meno rigorosi. È vero che abbiamo ottenuto il ripristino al 30% del contributo, ma quanti pendolari non faranno richiesta o non riusciranno a farla? – aggiunge il consigliere del Pd Samuele Astuti – Regione Lombardia dovrebbe tutelare i cittadini utenti e non solo gli interessi di Trenord. Invece, la giunta che la governa ha scelto di passare a un sistema molto meno favorevole per i cittadini, evidentemente perché poco interessata ai disagi quotidiani di chi viaggia sui treni regionali».