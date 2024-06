Cuvio, un piano per asfalti e marciapiedi

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Un progetto del valore di 150 mila euro per mettere in sicurezza diverse strade del paese. Il Comune di Cuvio, grazie al lavoro del proprio ufficio tecnico, ha definito le coordinate e i dettagli dell’intervento, ma ora servono i soldi per passare alle opere, che consistono nella sistemazione di marciapiedi e pavimentazioni in due zone del borgo.

Le risorse economiche necessarie a procedere con i cantieri potrebbero arrivare da un fondo statale dedicato proprio alla manutenzione delle strade di competenza dei piccoli Comuni. Fondo che è l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Benedusi, che attraverso un apposito bando ha formalizzato la richiesta di contributo per finanziare gli interventi.

Il progetto riguarda via XXV Aprile, via Cavour, via Maggi, via Fermi, via Tito Livio, via Verdi e via Dante. «Aspettiamo il responso del bando – commenta il primo cittadino Benedusi – e nel frattempo, con le risorse che abbiamo a disposizione, continuiamo ad occuparci della sicurezza di automobilisti e pedoni sulle nostre strade».

Nonostante i limiti di spesa che condizionano l’attività di tanti piccoli Comuni, l’amministrazione di Cuvio negli ultimi anni ha cercato, dove possibile, di intervenire sulle strade. Per esempio su via Vittorio Veneto, la via principale del paese, con l’aggiunta di due dossi e di nuovi tratti di marciapiede. Nei prossimi giorni partirà il cantiere per rifare la pavimentazione su una parte di via XXV Aprile, dove l’asfalto sarà sostituito da una copertura in pietra, fino all’incrocio con via Maggi. I lavori sulla seconda parte della via, invece, sono inseriti nel progetto che il Comune spera di finanziare con i soldi dello Stato.