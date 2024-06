Il Luino pareggia e vola in finale di Coppa Lombardia, ad un passo dal sogno

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Tutto in una notte, per regalarsi una finale straordinaria di Coppa Lombardia, davanti ad un pubblico che ha affollato il campo “Annibale Frossi”, per la prima volta dopo 15 anni, con l’obiettivo di sostenere, tifare ed incitare la propria squadra verso la Promozione.

Fumogeni e cori da stadio hanno fatto da cornice ad un match carico di tensione ed agonismo, che ha visto contrapposti i luinesi all’Accademia Isola Bergamasca in una semifinale a dir poco rocambolesca, con quattro gol e gli uomini di mister Giallonardo festeggiare tra le mura amiche questo traguardo così importante.

La partita inizia contratta, con un equilibrio che non permette alle compagini di dimostrare tutto il loro valore. I padroni di casa, però, sembrano in controllo del match, anche se i bergamaschi non demordono e si fanno vedere dalle parti di Ruzzoni. Senza creare occasioni da gol. Al 17esimo, però, ottimo cross dal fondo di Gningue, Asero anticipa, dribbla un avversario in area e fa partire un missile che trafigge Casi sulla sua destra. 1-0 per i luinesi.

I ragazzi di Giallonardo spingono sull’acceleratore e qualche minuto più tardi il solito Gningue, soprannominato il “Rafa Leao del Margorabbia” da qualche tifoso sugli spalti, imbecca Dozzio: il centrocampista si inserisce ottimamente tra la difesa ospite e, davanti al portiere, non riesce a concretizzare un’ottima palla gol. Al trentesimo è ancora il Luino a farsi vedere con Testa che, sugli sviluppi di una punizione dalla tre quarti, colpisce di testa, ma è centrale e Casi blocca senza problemi. Tanti lanci lunghi per i bergamaschi, incapaci di reagire allo svantaggio. Si va così al riposo sull’1-0 per i lacustri.

Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo e il copione si stravolge. I ragazzi di Arzuffi, infatti, escono dagli spogliatoi con un altro piglio e trovano subito il pareggio al 51esimo con Bergamotti, lesto nel raccogliere un assist di Gelpi in area e a scagliare un sinistro in rete. Testa e compagni subiscono il colpo e faticano a tenere palla e gioco, lasciando agli avversari il controllo del match.

Fallo in area della retroguardia luinese al 61esimo, rigore giusto: sul dischetto si presenta Defendi che spiazza Ruzzoni e porta i suoi sul momentaneo pareggio dei conti tra andata e ritorno. 2-1 e tutto da rifare per i luinesi. Il match si accende, la tensione sale alle stelle e gli ospiti ora sembrano poter far male. I cambi di Giallonardo, però, hanno la meglio: Iozzino, subentrato da qualche minuto, lancia verso la porta Gningue che scatta sul filo del fuorigioco e, con freddezza, manda in rete per il gol del 2-2, che regalerebbe la finale ai luinesi.

Al 70esimo il mister luinese manda in campo anche Lercara, che dimostra tutto il suo valore con due splendide giocate, l’Accademia cerca il vantaggio che porterebbe ai rigori senza creare vere e proprie occasioni da gol. Sono furbi i giocatori lacustri, tra tutti Asero, a giocare con il cronometro nei pressi della bandierina avversaria. Così, dopo tre minuti di recupero, Corbetta fischia la fine del match.

Scoppia la festa sugli spalti (presente anche il sindaco Enrico Bianchi), con i giovani calciatori luinesi, per l’occasione tifosi sfegatati, che hanno potuto esultare per il raggiungimento della finale: verrà disputata contro Badalasco, vittorioso nei confronti dello Sporting Club, ma solo ai rigori (6-7) dopo un doppio 0-0.

Luino – Accademia Isola Bergamasca 2-2 (1-0)

Luino: Ruzzoni, S. Testa, Barone, M. Testa, Nasali, Visconti, Chrifi, Dozzio, Asero, Gningue, Incarbone.

A disposizione: Peri, D’Angelo, Spozio, Gaspari, Spena, Seno, Iozzino, Lercara, Olaya. Allenatore: Giallonardo.

Accademia Isola Bergamasca: Casi, Maffeis, Defendi, Bucher, Arzuffi, Previtali, Comi, Locatelli, Maglione, Bergamotti, Gelpi.

A disposizione: Carissimi, Tasca, Restivo, Alborghetti, Esposito, Corna, Biffi, Sagno. Allenatore: Arzuffi.

Arbitro: Corbetta di Milano.

Marcatori: 17′ Asero, 51′ Bergamotti, 61′ Defendi su rigore, 67′ Gnigue.