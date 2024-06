A Germignaga un pomeriggio per capire chi vogliamo essere, “le radici per diventare grandi”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

È con una delle principali autrici italiane per ragazzi l’appuntamento, inserito nella rassegna “Intrecci”, in programma oggi pomeriggio, sabato 16 marzo, alle 17.45 alla Colonia Elioterapica di Germignaga.

Promosso dalla storica libreria Mondadori “Cerutti e Pozzi” di Luino e dall’associazione “Amici del Liceo Sereni”, patrocinato dal Comune di Germignaga, l’appuntamento letterario si rivolge anche a un pubblico di ragazzi, ma non solo: la delicatezza e la profondità del libro presentato e la competenza dell’ospite sono garanzia di un momento di alta letteratura e di grande bellezza.

Lodovica Cima parlerà del suo romanzo “Come un fiore sull’acqua” (Mondadori), che dà voce a una storia che trasporta nell’Inghilterra di metà Ottocento, dove Mimì, a differenza della sorella Kati, non si riconosce nel modello della classica signorina perbene tutta nastri, boccoli e ricami. Preferisce indossare comodi stivali ed esplorare il bosco portando con sé matite e acquerelli per riprodurre funghi misteriosi, foglie ampie come ombrelli e fiori variopinti nei dettagli. Un mondo in cui si sente a suo agio, in cui si sente protetta dall’insieme di regole e doveri imposti alle ragazze e che lei odia. E sfidando pregiudizi e stereotipi, Mimì vuole affermare con determinazione il proprio talento, scoprendo che la vita è un viaggio.

Una storia intensa dedicata al genio e al coraggio di giovani donne come Marianne North, viaggiatrice e artista anticonvenzionale, resa una delle più importanti botaniche di tutti i tempi dalla sua passione per le piante.

Lodovica Cima, autrice di oltre duecento libri per bambini e ragazzi pubblicati da alcune delle maggiori case editrici italiane, è scrittrice, redattrice e consulente editoriale che da anni lavora nel campo dell’editoria soprattutto dedicata a piccoli e adolescenti. Collaboratrice di riviste specializzate nel settore e insegnante al master di editoria dell’Università degli Studi di Milano, nel 2017 è anche tra i fondatori della casa editrice per ragazzi Pelledoca, specializzata in thriller, noir, gialli e mistero.