Sos Valceresio, un weekend all’insegna del volontariato

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il mondo del soccorso e del volontariato negli incontri che si terranno sabato 9 e domenica 10 marzo al Palazzo della Cultura di Porto Ceresio, grazie all’iniziativa promossa da Sos Valceresio e Comune di Porto Ceresio.

Due giornate di incontri teorici e pratici per approfondire tematiche importanti, come il primo soccorso in età pediatrica, le manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree, l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore e l’attivazione del servizio di emergenza NUE 112.

Non mancheranno inoltre le attività dedicate ai più piccoli, studiate appositamente per avvicinarli alla realtà del volontariato.

L’iscrizione ai corsi, che sono gratuiti, è obbligatoria. Per informazioni: 345 9613822 (referente progetto); coordinamento@sosvalceresio.it. Per ulteriori dettagli, consultare la locandina allegata in galleria fotografica.

(Foto di copertina: dalla pagina Facebook di SOS Valceresio)