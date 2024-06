Calcio, alto Varesotto: i risultati del weekend

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il focus settimanale sui risultati delle squadre dell’alto Varesotto nei gironi di Prima, Seconda e Terza Categoria

Due pareggi amari per le squadre lacustri ai piani alti del girone A di Prima Categoria. L’Olimpia chiude sullo 0-0 la trasferta sul campo dell’Union Villa Cassano, e perde terreno dal secondo e dal primo posto, a fronte delle vittorie di Morazzone (1-0 contro il Laveno) e Folgore Legnano (3-1 contro la Sommese).

Per il Luino, 1-1 nel delicato match contro la Nuova Abbiate. I rossoblu, dopo aver conquistato la semifinale di Coppa Lombardia, si fermano in campionato. Gli uomini di mister Giallonardo rimangono al quinto posto, ma da dietro sale il Tradate, grazie al poker rifilato al Lonate Ceppino.

Nulla di nuovo in vetta al girone X di Seconda Categoria. La capolista Valceresio pareggia 1-1 con il Bosto e la France Sport, seconda in classifica, non ne approfitta e si ferma a sua volta sul’1-1 contro la Jeraghese. La distanza tra le due squadre resta di due punti.

Il Tre Valli difende il quinto posto e dilaga contro l’avversario di giornata, il Bosto. Il match finisce 5-1 per la compagine della Valmarchirolo, che mette a referto la terza vittoria consecutiva. Doppietta per Russo, un gol di mirabile fattura in semirovesciata. Nelle retrovie si riaccendono le speranze di salvezza del Ponte Tresa, ultimo della classe, che batte 1-0 il Buguggiate, penultimo. Il divario tra le due squadre è di 8 punti.

Nel girone A di Terza Categoria il Brebbia fa il colpaccio contro la capolista Concagnese e riapre la corsa per la promozione diretta. Il team del Varesotto passa 2-0 in trasferta ed è ora a -4 dalla vetta.

Prima Categoria, girone A. Risultati giornata 22 e classifica

Seconda Categoria, girone X. Risultati giornata 22 e classifica

Terza Categoria, girone A. Risultati giornata 20 e classifica

(Foto di copertina dalla pagina Facebook “ASD LUINO calcio 1910”)