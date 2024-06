Calcio, alto Varesotto: il programma del weekend

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il focus settimanale sulle partite delle squadre dell’alto Varesotto nei gironi di Prima, Seconda e Terza Categoria

Continua l’ottimo stato di forma del Luino, che in settimana ha conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Lombardia, battendo i comaschi dell’Ardisci e Maslianico con un gol di Lercara. Ora la testa dei rossoblu torna al girone A di Prima Categoria, dove la squadra punta al quarto posto, occupato dal Gorla Minore (a +1 sul Luino). Il team di mister Giallonardo riparte dalla sfida contro la Nuova Abbiate, che arriva dallo 0-0 contro il Morazzone e ha 7 punti in meno del team lacustre. Il Gorla, invece, riceverà il Ceresium, penultimo in classifica.

L’Olimpia, terzo a -2 dalla vetta del girone A, viene dalla sconfitta contro la capolista Folgore Legnano, e deve quindi recuperare terreno. L’avversario nel ventiduesimo turno, in programma per questo weekend, è l’Union Villa Cassano, squadra a metà classifica, battuta dal Luino sette giorni fa.

Nel girone X di Seconda Categoria la Valceresio sarà protagonista del big match di giornata, dopo la vittoria nei sedicesimi di Coppa Lombardia contro il Dal Pozzo (decisivi i rigori a seguito della rimonta dei biancoverdi). I lacustri, al primo posto del girone, sono chiamati a difendersi dall’assalto del Bosto, terzo a -4. La France Sport, seconda a -2 dalla Valceresio, sarà ospite della Jeraghese, che è in corsa per la zona playoff.

Il Tre Valli, quinto nel girone X, non deve sbagliare contro il Caesar, che vincendo si porterebbe a -2 dagli avversari di giornata. La Valcuviana, dopo due sconfitte consecutive e con un digiuno di vittorie che si trascina da sette giornate, affronterà la difficile trasferta sul campo del Don Bosco, quarto in classifica.

Nel girone A di Terza Categoria, c’è Brebbia – Concagnese, un match che potenzialmente vale la stagione per la squadra del Varesotto, che con i tre punti andrebbe a -4 dalla Concagnese, prima della classe. La capolista nell’ultimo turno ha messo a referto il suo secondo pareggio stagionale (1-1 in casa del San Luigi). Per il resto, il tabellino dice 14 vittorie e una sola sconfitta.

Prima Categoria, girone A. Programma giornata 22 e classifica

Seconda Categoria, girone X. Programma giornata 22 e classifica

Terza Categoria, girone A. Programma giornata 19 e classifica

(Foto di copertina: Elena Bigoni)