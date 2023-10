Sicurezza sulla linea ferroviaria Luino-Gallarate, vertice in Prefettura

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Richiesto con urgenza dal deputato ed ex sindaco di Luino Andrea Pellicini, insieme all’onorevole Stefano Candiani, lo scorso 23 giugno si è svolto presso la Prefettura di Varese un incontro per verificare congiuntamente come si è svolta l’esercitazione nella galleria ferroviaria di Laveno Mombello effettuata nella notte tra il 17 e il 18 dicembre 2022 e per esaminare i molteplici aspetti relativi sia alla sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria, sia alla circolazione dei treni, in particolare per la presenza di convogli merci che trasportano anche sostanze pericolose.

La riunione, presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello, ha visto la partecipazione della Regione Lombardia con la presenza del funzionario Alberto Bruno della Direzione Generale “Sicurezza e Protezione Civile” e di funzionari della Direzione Generale “Infrastrutture e Mobilità”, fra cui l’architetta Carmela Melzi, collegati in videoconferenza.

Presenti anche il Consigliere Delegato alla Protezione Civile della Provincia di Varese Alberto Barcaro, i sindaci dei Comuni di Luino, Castelveccana, Laveno Mombello, Porto Valtravaglia, Maccagno con Pino e Veddasca e Tronzano Lago Maggiore, il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, il Questore di Varese, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Luino, il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino, i rappresentanti del Compartimento della Polizia Ferroviaria Lombardia, della Polizia Stradale di Varese, di A.A.T. 118 AREU Varese, delle Società Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie dello Stato Italiane e Trenord, nonché di rappresentanti delle Società SBB Cargo Italia, Mercitaliarail, Captrain e Deutsche Bahn, gestori del trasporto merci su rotaia e anche l’onorevole Andrea Pellicini.

La prima parte della riunione è stata dedicata ad analizzare il report dell’esercitazione dello scorso dicembre, che prevedeva un ipotetico scenario con il fermo di un treno passeggeri in galleria a causa dello svio di alcuni vagoni: l’esercitazione è risultata essere coerente con lo scenario ipotizzato e i soggetti che si sono esercitati hanno dimostrato una perfetta intesa operativa, anche frutto dell’esperienza acquisita nel corso dell’esercitazione transfrontaliera “Odescalchi 2022”.

I partecipanti all’evento hanno espresso un giudizio complessivo positivo, anche se sono state riscontrate alcune criticità con particolare riguardo allo scambio di comunicazioni fra alcuni enti.

Successivamente si è proceduto ad analizzare l’incidente ferroviario avvenuto nella notte del 7 giugno nel territorio di Castelveccana dove, a seguito delle eccezionali precipitazioni, una massa di detriti di origine franosa si è depositata all’interno della galleria del Sasso Galletto, a mono binario, causando lo svio della motrice e di un vagone carro cisterna contenente sostanza infiammabile di un treno merci composto da 24 carri.

L’incidente, grazie alla prontezza del conducente del treno e al pronto intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco e del personale di R.F.I., non ha avuto conseguenze.

Il Prefetto, sulla scorta di quanto emerso, ha invitato tutti i soggetti coinvolti ad aggiornare le proprie pianificazioni, annunciando la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro con tutti gli enti interessati con lo scopo di procedere alla verifica dei Piani di Emergenza Esterna delle gallerie ferroviarie, fra cui quella di Laveno Mombello. Ha inoltre invitato RFI ad aggiornare con immediatezza la propria pianificazione di emergenza interna, in particolare aggiungendo altri Uffici alla “catena degli allertamenti e degli allarmi”.

Da ultimo si è proceduto ad analizzare le problematiche connesse alla sicurezza delle linee ferroviarie internazionali che attraversano il territorio di questa provincia e che sono interessate da convogli merci che trasportano anche sostanze pericolose e infiammabili: i sindaci presenti, nonché l’onorevole Pellicini, hanno rappresentato la forte preoccupazione per una linea ferroviaria che attraversa un territorio ad alto rischio idrogeologico. Particolare attenzione è stata posta ai disagi manifestati dalla popolazione, così come dai turisti, per il rumore e le vibrazioni causate dal passaggio dei treni.

Su tali questioni è stata sollecitata un maggiore collaborazione nonché un impegno da parte di tutti i soggetti competenti (Regione Lombardia, Rete Ferroviaria italiana, Ferrovie dello Stato e Trenord) perché vengano adottati interventi che assicurino maggiori condizioni di sicurezza e riducano i disagi per la cittadinanza, in particolare la riduzione della velocità dei treni quando attraversano i territori abitati e maggiori investimenti per la realizzazione di barriere fonoassorbenti.