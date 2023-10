Compiuta l’impresa da Luino a Venezia in bici: «Esperienza unica e piena di emozioni»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

L’Italia è un paese ricco di bellezze naturali, e una delle migliori modalità per esplorarle è senza dubbio la bicicletta, mettendo alla prova il proprio fisico sotto un torrido sole estivo, spinti da una grande passione, percorrendo oltre 380 chilometri in poco meno di 14 ore.

Questo è quello che hanno compiuto, negli scorsi giorni, dieci luinesi, appassionati di ciclismo, alcuni di essi appartenenti al noto Team 3VL di Luino, con l’obiettivo di raggiungere Venezia partendo, appunto, dal lago Maggiore, precisamente dal Caffè Clerici, luogo tanto caro allo scrittore Piero Chiara».

Un viaggio emozionante, per un itinerario che ha condotto i ciclisti, all’aria aperta, a scoprire pittoreschi paesaggi, città affascinanti e itinerari ciclabili ben mantenuti, offrendo un’opportunità unica per immergersi nella natura italiana e godersi panorami mozzafiato lungo il percorso.

Dopo ore di avventura in bicicletta, i dieci sportivi hanno raggiunto la meravigliosa città, accolti dallo spettacolo unico di canali, ponti e palazzi che rendono Venezia un luogo magico. Prima di ripartire per Luino, in treno, però, hanno scoperto le stradine tortuose e i canali affascinanti della città, ammirando la Basilica di San Marco, il Ponte di Rialto e tanti altri tesori architettonici che rendono Venezia unica al mondo.

«Siamo tornati in quel di Luino, stanchi ma felici – commentano i ciclisti che hanno partecipato alla “spedizione” -. È stata un’esperienza unica e piena di emozioni. Un ringraziamento speciale a Stefano LA di “Assault to freedom”, per la collaborazione.

Il viaggio si è svolto bene, l’unica difficoltà è stata gestire il grande caldo e l’abbeveraggio per non idratatasi. Il gruppo è stato unito e compatto e insieme abbiamo portata la pedalata fino alla fine».