Dal Distretto del Commercio del Medio Verbano 72mila euro di contributi per i commercianti

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il 15 maggio scorso è stato pubblicato il bando del Distretto del Commercio Did del Medio Verbano che destina contributi a commercianti e artigiani dei comuni di Besozzo, Cocquio Trevisago, Gemonio e Monvalle che possono farne richiesta fino al 30 settembre.

Il bando mette a disposizione 72.072 euro di contributi a fondo perduto stanziati da Regione Lombardia e ottenuti dal Distretto.

I beneficiari del contributo saranno le micro, piccole e medie imprese esercenti vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona localizzate all’interno del “Distretto del Medio Verbano”.

Per poter accedere al bando è necessario disporre di un’unità locale che abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti e disponga di locali direttamente accessibili al pubblico. Sono ammissibili anche gli aspiranti imprenditori (start up).

Tramite una procedura valutativa a graduatoria, verrà erogato un contributo pari al 50% della spesa ammissibile totale sino ad un massimo di 3.000 euro per ciascuna domanda. Sono ammissibili progetti di investimento che includono diverse tipologie di interventi quali la riqualificazione e ammodernamento, l’ avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, il subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente. I contributi potranno essere chiesti anche per interventi effettuati a partire dal 01/01/2023.

«Dopo un anno e mezzo circa dalla sua costituzione, il Distretto del Commercio Did del Medio Verbano ha intercettato i fondi regionali destinati ai commercianti e artigiani. Il lavoro svolto dai Comuni di Besozzo, Cocquio Trevisago, Gemonio e Monvalle, in sinergia con Ascom Varese, ha portato nelle casse i fondi per le necessità di investimento delle attività del territorio. Un’opportunità per tenere acceso il vivace commercio di vicinato che contraddistingue il nostro distretto», commenta Michele Bonati, assessore al commercio di Besozzo, Comune capofila del Distretto.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica accedendo al seguente link: https://comune.besozzo.va.it/notizie/1758364/bando-concessione-contributi-fondo-perduto-micro e poi seguire il percorso e le istruzioni inserite. Per informazioni: bandodidmedioverbano@gmail.com.