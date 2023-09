Luino e la Fondazione Comi in festa per i 102 anni di Armando Gobbato

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Una vita letteralmente trascorsa nel segno dell’Arma dei Carabinieri, quella del luinese Armando Gobbato che oggi, 5 giugno, ha festeggiato il bel traguardo dei 102 anni di età.

Originario di Mestrino, Veneto, Gobbato è nato nel 1921, appena un anno dopo il giorno in cui la Bandiera dell’Arma – nella quale ha svolto il proprio servizio attivo dal 1941 al 1948 – è stata insignita della prima medaglia d’oro al valor militare per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Data che venne poi scelta per celebrare l’annuale della fondazione del corpo militare, quest’anno giunto al 209° anniversario.

E dunque festa doppia, in questa giornata, per i famigliari e gli amici che si sono ritrovati nella Casa Albergo della Fondazione Monsignor Comi per un momento di convivialità, tra brindisi e una fetta di torta, accogliendo per questa occasione così speciale, insieme al direttore generale della struttura Fausto Turci e alla responsabile dei servizi sociosanitari Raffaella Vicentini, anche il sindaco di Luino Enrico Bianchi, l’assessora Elena Brocchieri, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gianluca Piasentin (presente anche in occasione del centesimo compleanno), il capitano della Compagnia di Luino Vincenzo Piazza e il comandante della stazione cittadina Roberto Notturno.

Non sono mancati anche i rappresentanti della sezione luinese “C.Re Ticli Roberto” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con il presidente Piero Galati, alla quale Gobbato è iscritto sin dal 1951 e di cui, dopo anni di volontariato e l’aver ricoperto anche i ruoli di consigliere e alfiere, è oramai il decano, stimato, benvoluto e amato da tutti.

Tanta l’emozione e la commozione che tutti hanno potuto leggere negli occhi dell’ultra-centenario, circondato di auguri, applausi, abbracci e regali – uno anche da parte del Comando Generale dell’Arma, una penna – segno dell’immenso affetto che la sua figura ha saputo e continua a suscitare in tutti coloro che lo conoscono e che hanno condiviso con lui tanti bei momenti di vita famigliare, lavorativa e associativa.