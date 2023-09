Un passo avanti nella costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(a cura del Tavolo per il Clima di Luino) Il Comune di Luino, in collaborazione con il Tavolo per il Clima, ha presentato alla fine di maggio una proposta progettuale alla Manifestazione d’Interesse della Regione Lombardia per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio del Luinese.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono un soggetto giuridico no-profit, a cui possono aderire volontariamente cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche, enti religiosi e del terzo settore con l’obiettivo di produrre, consumare, condividere e gestire localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Le CER rappresentano quindi un innovativo modello di gestione dell’energia, che aiuta la transizione energetica dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili grazie al decentramento della produzione e del consumo di energia; generano benefici ambientali, sociali ed economici come la riduzione delle emissioni di CO2, l’abbassamento dei costi grazie agli incentivi sull’energia condivisa erogati per 20 anni, il contrasto alla povertà energetica e lo sviluppo dell’economia locale.

La fase 1 della Manifestazione d’Interesse della Regione Lombardia prevede la presentazione da parte dei Comuni di progetti per la costituzione di Comunità Energetiche sulla base di specifiche modalità operative previste dalla Regione. Se la proposta progettuale supera i requisiti richiesti, si passa alla fase 2 che prevede il finanziamento di impianti ad energia rinnovabile sugli edifici del Comune, impianti che produrranno energia condivisa tra i membri della Comunità Energetica del Luinese.

Il Comune di Luino ha attivato nei mesi scorsi un avviso di partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese a cui hanno aderito circa 60 soggetti tra cittadini, imprese ed enti del terzo settore. Si sono inoltre definiti nella proposta progettuale i progetti per vari impianti fotovoltaici da realizzarsi sui tetti degli edifici del Comune che faranno parte della Comunità Energetica del Luinese.

L’idea di creare una Comunità Energetica Rinnovabile è partita nel 2022 grazie al bando “Fermenti in Comune”, emesso dall’ANCI e vinto dal Comune di Luino con il progetto “Giovani del Verbano per il Clima” in collaborazione con diverse associazioni del territorio. Nell’ambito di questo progetto il 3 maggio 2022 si è organizzata una serata intitolata “La crisi energetica e climatica: la risposta delle Comunità Energetiche Rinnovabili” con la partecipazione del Sindaco di Magliano Alpi ove si è costituita la prima Comunità Energetica Rinnovabile in Italia.

Da allora il Tavolo per il Clima sta seguendo l’evoluzione normativa delle Comunità Energetiche: siamo in attesa del decreto attuativo del D. Lgs 199/2021 che recepisce la Direttiva UE sulle energie rinnovabili e definisce gli incentivi per l’energia condivisa di cui godranno le Comunità Energetiche Rinnovabili. Speriamo che non si protragga il ritardo nell’uscita del decreto attuativo; potremo così avere un quadro definitivo utile a far nascere questo innovativo progetto della Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese.