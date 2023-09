Laveno Mombello: nuove deleghe agli assessori, ora il vicesindaco è Fabio Bardelli

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Con una nota inviata ad assessori e consiglieri di maggioranza Luca Santagostino, sindaco del Comune di Laveno Mombello, ha formalizzato la riassegnazione di alcune deleghe per rafforzare e valorizzare aree considerate fondamentali e strategiche nell’ambito dello sviluppo territoriale.

All’assessore Mario Iodice, già titolare delle deleghe a Iniziative culturali, Pubblica Istruzione e Commercio, si aggiungono le deleghe a MIDeC, Museo diffuso e valorizzazione dell’Artigianato ceramico.

L’introduzione di nuove responsabilità in capo all’assessore Iodice, in modo particolare nell’ambito della valorizzazione della storia della ceramica, giunge a seguito degli importanti investimenti – non solo economici – di cui è stato oggetto il MIDeC negli ultimi mesi: l’individuazione di un conservatore museale, la ristrutturazione e adeguamento dell’edificio, che ne consentiranno il riconoscimento nell’albo regionale, e infine il progetto di creazione di un museo diffuso della ceramica con la riscoperta e valorizzazione dell’artigianato locale.

A Barbara Sonzogni, Assessore allo Sport e al Terzo Settore, viene assegnata la delega al Turismo. Con l’aggiudicazione a Laveno Mombello del Campionato del Mondo di Deltaplano Classe Sport, che si terrà nel 2025 e sarà preceduto dall’evento premondiale nel 2024, si rafforza la linea di sviluppo di un turismo esperienziale, sportivo e legato al mondo outdoor, elemento su cui il Comune di Laveno Mombello ha investito fin da subito e che è totalmente in linea con le politiche di sviluppo territoriale perseguite da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Varese.

L’ultima riassegnazione decisa dal sindaco Santagostino riguarda il ruolo di vicesindaco, precedentemente ricoperto dall’assessore Mario Iodice e che ora viene preso in carico dall’assessore Fabio Bardelli, già titolare delle deleghe a Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente.

«Ho deciso questo passaggio di testimone – spiega il Sindaco Luca Santagostino – per poter essere affiancato da una figura tecnica molto competente necessaria per gestire alcune criticità emerse. L’assessore Bardelli sarà infatti di grande aiuto per risolvere alcune problematiche generate da situazioni irrisolte da anni. La riorganizzazione parziale delle deleghe – prosegue Santagostino – consentirà all’attuale amministrazione di valorizzare le specifiche competenze degli Assessori e rafforzare l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi inclusi nell’articolato programma presentato da Lista Civitas nel 2020 in sede elettorale».