A Brezzo di Bedero un weekend all’insegna della “Sagra dello Spiedo Sardo”

Celebrare la ricca tradizione culinaria della Sardegna, offrire ai visitatori l’opportunità di gustare prelibatezze tradizionali sarde e vivere un’esperienza culinaria unica nel suo genere, con l’auspicio che i tanti cittadini dell’alto Varesotto e i numerosi turisti stranieri arrivati sul Verbano in questi giorni possano partecipare.

Tutto questo si potrà trovare da venerdì 2 a domenica 4 giugno a Brezzo di Bedero, grazie alla “Sagra dello Spiedo Sardo” organizzata dalla Pro loco di Brezzo di Bedero, presso la propria sede di via Baumgartner, in collaborazione con la squadra di caccia al cinghiale “La Valtravaglia”.

La “Sagra dello Spiedo Sardo”, infatti, è un appuntamento imperdibile per gli amanti del cibo e per coloro che desiderano scoprire le tradizioni regionali italiane. Oltre agli spiedi, la sagra offrirà anche una varietà di altri piatti tipici della Sardegna, sapientemente preparati dagli instancabili volontari guidati dal presidente Roberto Zigliani.

Gli stand gastronomici offriranno ai visitatori la possibilità di gustare queste specialità, accompagnandole con un buon bicchiere di vino, birra o bevande di diverso tipo. «È un’esperienza culinaria autentica che delizierà anche i palati più esigenti – commenta il presidente Roberto Zigliani -, portandosi in terra sarda, che da sempre regala emozioni e sapori veramente autentici. Vi aspettiamo».

Venerdì, sabato e domenica l’apertura dello stand sarà alle ore 12, tutti i giorni si potranno assaporare polenta, pasta con ragù di cinghiale/pomodoro, salamini grigliati, patatine fritte/fagioli con cipolla e dolci. Se venerdì sera si potranno assaporare le costine allo spiedo sardo, sabato sera spazio al maialino allo spiedo sardo, mentre domenica a mezzogiorno si chiuderà con lo spezzatino di cinghiale con polenta.

La coreografia musicale del weekend sarà affidato al gruppo “Soul Gold”, per un viaggio alla scoperta delle più grandi voci femminili della soul music. Per ulteriori informazioni, dettagli e prenotazioni tavoli chiamare il numero 347 797 4374 o scrivere alla mail brezzodibedero@tiscali.it.

Dopo l’avvio del calendario estivo, nel prossimo weekend, la Pro loco di Brezzo di Bedero ha già programmato gli altri appuntamenti:

– 10 giugno, per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City;

– 17 giugno, Sagra del panzerotto;

– 29 luglio, Festa al Parco Belmonte.

– 5 agosto, stand gastronomico in occasione della gara di bocce internazionale Italia vs Svizzera;

– a settembre concerto per pianoforte dell’accademia “Pietro Bertani” di Luino;

– 24 settembre, Festa del fungo in occasione della gara ciclistica esordienti, in collaborazione società ciclistica Lavena Coop;

– 29 ottobre Castagnata;

– a dicembre, Natale per bambini (data da definire).