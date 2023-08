Messa in sicurezza dei cimiteri: da Regione fondi per Brenta, Casalzuigno, Cuveglio e Cuvio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

È stata approvata, su proposta dell’assessore regionale Massimo Sertori, la delibera N° XII/337 di Regione Lombardia che riguarda la messa in sicurezza dei cimiteri nei piccoli Comuni.

La delibera si basa sulla Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni.

In merito a ciò è intervenuto Emanuele Monti (Lega), Presidente della IX Commissione sostenibilità sociale, casa e famiglia del Consiglio regionale: «Grazie al bando regionale “SiCim -Sicurezza Cimiteri” sono stati assegnati contributi per oltre 11 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza dei cimiteri nei piccoli Comuni lombardi; grazie a questa delibera oggi ben 62 Comuni sono stati ammessi al contributo regionale, di questi 7 nella provincia di Varese che sono: Brebbia, Brenta, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Gazzada Schianno, Ternate. I finanziamenti consentono di preservare il patrimonio culturale e offrire ambienti adeguati a commemorare i defunti».

I Comuni beneficiari dovranno rispettare i termini previsti per completare i lavori e rendicontarli in modo da garantire l’efficacia degli investimenti che sosterranno, al contempo, uno sviluppo infrastrutturale per il rilancio del sistema economico sociale derivante ancora dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

«La delibera dimostra l’impegno dell’assessore Sertori e della Regione Lombardia – ha concluso Monti – nel sostenere lo sviluppo e la sicurezza delle comunità locali attraverso interventi mirati. La messa in sicurezza anche di questi luoghi contribuisce alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale e al benessere delle persone che vi si recano per onorare i propri cari. Desidero quindi complimentarmi con gli amministratori e i tecnici di questi comuni per essere stati ammessi al contributo regionale e per il loro impegno nella tutela e nella sicurezza dei cimiteri locali».