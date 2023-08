Sciopero dei treni, possibili disagi anche sulle linee ferroviarie del Varesotto

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Dalla mezzanotte alle 23.59 di venerdì 26 maggio è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD S.p.A.

L’agitazione potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria delle seguenti linee: Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord; Brescia/Iseo – Edolo; linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da FERROVIENORD, anche le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia; i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona.

Inoltre, in concomitanza con lo sciopero locale, è in programma anche uno Sciopero Nazionale del trasporto ferroviario dalle ore 9.00 alle 16.59 che interesserà invece tutte le linee ferroviarie in Lombardia.

Per le linee circolanti sull’infrastruttura di FERROVIENORD saranno attive le seguenti fasce orarie di garanzia: viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00. Dalle ore 21.00 sulle linee a gestione esclusiva FERROVIENORD S.p.A. e a gestione mista, potranno verificarsi ripercussioni fino al termine del servizio.

Per le linee circolanti sull’infrastruttura di RFI saranno invece attive le seguenti fasce garanzia: viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto entro le ore 9.00 e termine corsa entro le ore 10.00. Alle ore 18.00 è prevista la ripresa del servizio.

Per i treni a gestione mista FerrovieNord/RFI, occorre considerare l’orario previsto di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Per il servizio Malpensa Express, nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus no-stop tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa, 1) e tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50 .

Nella fascia oraria 9.00-17.00, in concomitanza con lo sciopero a cui può aderire il personale Trenord, i treni della linea S50 potrebbero essere limitati a Stabio e sostituti con bus nella tratta Stabio-Malpensa.

Si possono seguire tutti gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’App e gli utenti sono invitati a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.