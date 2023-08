Canottieri Germignaga in evidenza anche nella gara “di casa”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Domenica 21 maggio la Canottieri Germignaga ha giocato in casa, organizzando la regata interregionale di canottaggio a sedile fisso nel tratto del lago antistante la propria sede nella zona ex Colonia Elioterapica che ha visto una buona partecipazione di società provenienti dalla Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia.

A dare maggior lustro alla manifestazione, che fortunatamente si è svolta senza intoppi e a partire dal primo pomeriggio con qualche raggio di sole e senza vento, è stata la visita e l’intervento del sindaco di Luino Enrico Bianchi, del sindaco di Germignaga Marco Fazio e del vicepresidente di Regione Lombardia Giacomo Cosentino che, a turno, hanno premiato i vincitori nelle varie categorie. La società li ringrazia di cuore per questi interventi.

Straordinari i piazzamenti ottenuti dagli atleti bianconeri che hanno permesso alla società lacustre di conquistare il Trofeo Luigi Tosti (trofeo generale) e il Trofeo Angelo Cipolla (trofeo allievi e cadetti).

Medaglia d’oro per Michele Spinelli (tim. Lorenzo Sulaj) nel singolo Senior maschile e nel doppio Senior maschile in coppia con Cristian Papa (tim. Irene Raineri). Primo posto anche per Mattia Cerinotti nel singolo Cadetti maschile e per Andrea Gugole nel singolo Allievi maschile.

Vittoria anche per Sonia Porcelli ed Elena De Pieri (tim. Lorenzo Sulaj) nel due di punta Senior femminile e nel quattro di coppia femminile insieme a Viola Della Bella e Greta Banfi (tim. Gaëlle Stanganelli). Successo anche personale per Banfi che conquista la medaglia d’oro nel singolo Senior femminile.

Argento, invece, per Augusto Pizzi e Riccardo Mastropietro nel doppio Cadetti maschile e per Francesco Passera e Francesco Putignano nel doppio Allievi maschile.

Terza posizione e medaglia di bronzo a Matteo Melegari e Mattia Cerinotti nel doppio Cadetti maschile e nel quattro Cadetti maschile per Melegari con Riccardo Mastropietro, Francesco Gallicchio e Augusto Pizzi (tim. Lorenzo Sulaj). Terza piazza anche per Irene Raineri e Giulia Catenazzi nel doppio Allieve femminile e per Federico Rigazzi e Alessio Gugole nel doppio Allievi maschile.

Giù dal podio, in quarta posizione, Cristian Papa e Fabio Porcelli (tim. Lorenzo Sulaj) nel due di punta Senior maschile. Quinta piazza per Stefano Lavarra nel singolo Ragazzi maschile e sesto posto per Francesco Gallicchio nel singolo Cadetti maschile, Gaëlle Stanganelli nel singolo Cadetti femminile e per Alessio Martinetti (tim Irene Raineri) nel singolo Senior maschile.

Ottima anche la prova di Nicole Boni che, nell’esibizione degli Esordienti, è giunta terza al traguardo.

Il prossimo appuntamento per gli atleti della Canottieri Germignaga sarà con la regata Regionale F.I.C. dedicata alle categorie giovanili a Gavirate.