Luino, sistemazione rete fognaria: ancora lavori in centro

Proseguono senza sosta i lavori nel centro di Luino per il rifacimento della rete fognaria, grazie ai tanti progetti messi in campo da Alfa srl con l’obiettivo di non incorrere in sanzioni a causa di infrazioni legate a sostanze inquinanti che si sversano nel lago Maggiore.

Così, come stanno terminando le opere in piazza Libertà, con la realizzazione della vasca di prima pioggia, allo stesso modo va avanti anche il cantiere tra via Vittorio Veneto e piazza Garibaldi, nei pressi di Palazzo Verbania, dove anche nei prossimi giorni la società MDR effettuerà un intervento.

Per questa ragione, dalle ore 8.30 di oggi, lunedì 22 maggio, alle ore 19 del 4 giugno, ad eccezione delle giornate di

domenica, la Polizia locale di Luino ha disposto alcune modifiche alla circolazione stradale che permetteranno di effettuare i lavori in totale sicurezza.

Da oggi fino al 4 giugno in via Vittorio Veneto, dall’intersezione con piazza Garibaldi sino al civico 6, su ambo il lati della carreggiata sarà in vigore la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori.