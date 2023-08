Turismo, «Tavolo permanente con Comuni capoluogo per portare la Lombardia fuori da Milano»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Una pianificazione coordinata della promozione turistica a livello regionale, anche in vista delle Olimpiadi, è l’obiettivo del tavolo permanente con i Comuni capoluogo di tutte le province lombarde riunitosi oggi su iniziativa dell’assessora a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia Barbara Mazzali.

«Questa mattina ho riunito a Palazzo Lombardia gli assessori al Turismo dei Comuni capoluogo di tutte le province lombarde», ha spiegato l’assessora Mazzali a margine dell’incontro con i titolari del turismo di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Abbiamo dato vita ad un tavolo permanente di lavoro che coinvolge tutti i territori. Obiettivo: una pianificazione della promozione turistica regionale con una visione senza confini interni alla nostra Regione, anche in vista delle Olimpiadi».

«L’attrattività di Milano resta indiscussa, anzi – ha aggiunto Mazzali – ma deve diventare corridoio di accesso verso le altre province lombarde, creando una vera contaminazione e forti connessioni tra i territori. La Lombardia non è solo Milano. Dobbiamo quindi portare la Lombardia anche fuori Milano, lavorare tutti insieme per il Brand Lombardia che passerà attraverso la valorizzazione e l’implementazione del portale regionale In Lombardia».

In merito al tavolo regionale, l’assessora ha sottolineato che si tratta «anche di un primo schema di lavoro in vista delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. All’orizzonte abbiamo gli Stati Generali del Turismo lombardo, ha proseguito poi, rivolgendosi agli interlocutori: «La porta del mio assessorato è sempre aperta e ricordate che il turismo in Lombardia non ha colore politico. La volontà di questa Giunta – ha concluso – è puntare molto sul comparto che, con la Moda e il Design, che rientrano nelle mie deleghe, vale il 13% del Pil della nostra Regione».