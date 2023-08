Varesotto, bandiera russa issata da ignoti su un monumento ai Caduti

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) La bandiera della Federazione Russa sventola al monumento dei Caduti di Malnate. Molti cittadini che questa mattina si sono trovati a passare in centro o lungo la statale Briantea hanno potuto notare qualcosa di insolito al monumento dei Caduti: la bandiera della Russia in cima al pennone. Un gesto evidentemente anonimo che inevitabilmente ha fatto molto discutere.

L’azione dimostrativa che non a caso cade proprio nel giorno del “ricordo della vittoria” che si celebra in Russia, probabilmente a firma di qualche simpatizzante di Putin, non è stata rivendicata.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandro Damiani ha rivolto subito un’interrogazione al sindaco Irene Bellifemine sottolineando l’atto «del tutto illegittimo e in violazione delle norme che regolano l’uso di bandiere appartenenti ad altri stati» e chiedendo di «sapere se tale azione è stata opera dell’amministrazione o autorizzata dalla stessa». In caso contrario l’ex sindaco malnatese «chiede di appurare, vista la presenza in loco di videosorveglianza, chi possa averla messa e in tal caso verificare la possibilità di perseguire legalmente tale delirante e inconsulto gesto».

Non si fa attendere la risposta del primo cittadino che sui canali social ha posto la seguente comunicazione: «Questa mattina ci è stata segnalata la presenza di una bandiera Russa esposta di fianco al monumento ai caduti in piazza Vittorio Veneto a Malnate. Subito è stata rimossa e la Polizia Locale sta procedendo ai controlli di pubblica sicurezza attraverso l’analisi delle immagini delle videocamere presenti in piazza. Inoltre si sta procedendo all’informativa di ordine pubblico alla Questura di Varese e alla segnalazione alla Procura della Repubblica. Tutta l’amministrazione condanna l’atto incivile e confida nel buon esito delle indagini».