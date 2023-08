Luino, continuano i lavori sulla rete fognaria: attenzione alla modifiche alla circolazione

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Proseguono ancora i lavori di rifacimento della linea fognaria della società MDR per conto di Alfa srl nel centro di Luino: a partire da questa mattina, infatti, gli automobilisti hanno dovuto cambiare il loro tragitto nei pressi della rotonda del Marinaio, quella che poi si collega alla stazione in viale Amendola, e la rotonda Verbano, quella davanti a Palazzo Verbania.

La ditta incaricata da Alfa, infatti, da stamane, giovedì 4, al 9 maggio interverrà per sistemare la rete fognaria in viale Dante e per questa ragione la Polizia locale di Luino ha emesso un’ordinanza che prevede modifiche alla circolazione da oggi fino al 9, dalle ore 8 alle ore 18.

Diversi i provvedimenti previsti lungo viale Dante: tra piazza Garibaldi e viale Dante, lungo la corsia a lato del monumento a Giuseppe Garibaldi, è prevista la temporanea istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori; i veicoli che circolano in viale Dante, provenienti dalla rotonda Ratti, giunti alla rotonda del Marinaio, hanno l’obbligo di svolare a destra in direzione di piazza Marconi ad eccezione dei mezzi del trasporto pubblico, dei mezzi di soccorso e dei mezzi delle Forze di Polizia, che possono accedere nel tratto di strada di viale Dante, compreso tra la rotonda del Marinaio e il civico 5.

Inoltre, i veicoli provenienti da via XV Agosto e da via Monsignor Comi, giunti in piazza Garibaldi, possono proseguire la marcia in direzione di via Vittorio Veneto o svoltare a destra in direzione di piazza Libertà, mentre i veicoli circolanti su viale Dante, provenienti da piazza Libertà, che si immettono nel sistema rotatorio della rotonda Verbano hanno l’obbligo di proseguire dritto.

I lavori, quindi, si vanno ad aggiungere ad altri cantieri presente nel territorio luinese, non solo quelli tra Germignaga e Brissago Valtravaglia, lungo la strada statale 394, ma soprattutto quelli sulla stessa statale del lago a Colmegna, tra Luino e Maccagno con Pino e Veddasca, dove da una decina di giorni circa si sono verificati disagi e lunghe code, nei momenti di maggior flusso veicolare, specialmente negli orari di punta di rientro dal Canton Ticino dei frontalieri.