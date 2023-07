Al Trofeo di Primavera sul lago di Ghirla la Canottieri Germignaga fa incetta di medaglie

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Si è svolta domenica 16 aprile, nella splendida cornice del lago di Ghirla, in Valganna, la seconda edizione del Trofeo di Primavera, gara sprint di canottaggio a sedile fisso che ha visto la partecipazione di ben 12 società tra Liguria, lago di Como e laghi Maggiore e Ceresio.

La giornata di sole, la location messa a disposizione dal Camping Trelago e il perfetto svolgimento delle regate, hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Hanno presenziato alla manifestazione la prima cittadina del Comune di Valganna Bruna Jardini, il sindaco di Germignaga Marco Fazio e il vicepresidente del Consiglio Regionale Giacomo Cosentino, a cui vanno i ringraziamenti della Canottieri per il prezioso sostegno dimostrato. Fondamentale anche la collaborazione dei responsabili del Camping Trelago, del dottor Bossi e dell’unità del CVA Angera, nel gestire al meglio la giornata.

Con 9 ori, 1 argento e 7 bronzi la Canottieri Germignaga ha sollevato a fine regate anche il trofeo principale dedicato ad Angelo Cipolla. Seconda posizione per Arolo e terza per Aldo Meda Cima.

Ad aggiudicarsi l’oro sono stati Michele Spinelli e Massimo Turchetti, timonati da Irene Raineri, nel due di punta Senior maschile, con Spinelli d’oro anche nel singolo Senior maschile, timonato da Lorenzo Sulaj.

Doppietta anche per Turchetti insieme a Fabio Porcelli, Fabio Orizio e Gabriele Fantato, timonati da Irene Raineri, nel 4 di punta Senior.

Metallo più prezioso anche al femminile, per Sonia Porcelli ed Elena De Pieri, sempre con Irene Raineri al timone, nel due di punta Senior femminile. Porcelli, in coppia con Greta Banfi, è prima anche al traguardo nel due di coppia Senior femminile, con Lorenzo Sulaj al timone. Doppietta anche per Banfi nel singolo Senior femminile.

Vittoria di misura poi, per Andrea Gugole nel singolo Allievi maschile e primo posto anche per Irene Raineri e Giulia Catenazzi, al suo esordio in questa specialità, nel doppio Allieve femminile. Bellissima vittoria, infine, per il 4 Cadetti maschile di Victor Morreale, Mattia Cerinotti, Matteo Melegari e Augusto Pizzi timonati da Lorenzo Sulaj.

Medaglia d’argento, invece, per Lorenzo Sulaj e Alessio Gugole nel doppio Allievi maschile.

Terzo posto e bronzo per Federico Rigazzi e Francesco Putignano e per Antonio Matarazzo e Francesco Passera nel doppio Allievi maschile, così come per Fabio Orizio, timonato da Lorenzo Sulaj, nel singolo Junior maschile.

Sul terzo gradino del podio anche Stefano Lavarra nel singolo Ragazzi maschile, mentre Alessio Martinetti con Gabriele Fantato tagliano li traguardo in terza posizione nel due di coppia Senior maschile.

Lavarra, Matteo Melegari, Miguel Galantina e Augusto Pizzi terzi al traguardo del quattro Ragazzi maschile, con Galantina che poi si conferma medaglia di bronzo nel singolo Cadetti maschile. Terza posizione anche per Mattia Cerinotti e Victor Morreale nel doppio Cadetti maschile.

Bellissima prova degli esordienti bianconeri Martino Scalfone e Nicole Boni che, nella loro esibizione, sono giunti primi al traguardo. Fra gli altri piazzamenti si segnalano la quarta posizione di Riccardo Mastropietro e Francesco Gallicchio, a un passo dal podio, e la quinta di Gaëlle Stanganelli nel singolo Cadetti femminile.

Si è chiusa quindi nel miglior modo possibile, per la Canottieri Germignaga, questa prima regata stagionale di Sedile Fisso, con tante medaglie e un’ottima partecipazione corale. E per rendere più dolce la giornata, la Canottieri ha offerto a tutti i vincitori delle regate un po’ di sapore delle valli racchiuso nei vasetti di miele: un insolito, ma si spera gradito, trofeo.

La prossima gara è programma per sabato 22 e domenica 23 aprile a Varese con la specialità olimpica, nella regata regionale valida per le classifiche Montù e d’Aloya.