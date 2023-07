Union Tre Valli, i piccoli brillano a Cesenatico: non solo calcio ma molto di più

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(di Francesca Carbone) Rientrati dalla Pasqua itinerante i giocatori e i componenti tutti della società A.S.D. Union Tre Valli, all’ennesima esperienza annuale con il “Torneo dell’Adriatico Pasqua 2023″. Il torneo, arrivato alla 18esima edizione, che vede sfidarsi squadre appartenenti a più categorie e provenienti da tutta Italia.

Un viaggio durato tre giorni e che ha visto partecipare duecentodieci persone appartenenti alle Valli Varesine, tra giocatori, tecnici e genitori: una gita fuori porta che unisce le generazioni e le regioni oltre che una valida esperienza sportiva.

Se l’anno scorso la spedizione ha avuto come location protagonista la deliziosa cittadina toscana di Montecatini Terme, quest’anno sono stati invasi di verde e di blu gli spalti dell’Emilia Romagna, tra Cesenatico e paesi limitrofi: un’esperienza resa ancora più piacevole dalla brezza del mare.

Si è trattata di un’avventura di confronto importante che ha visto al centro del progetto il bimbo-ragazzo, dove sono state disputate diverse partite tra agonismo, impegno e fair play tra coetanei.

Otto le squadri del Tre Valli che vi hanno preso parte; ognuna seguita dal mister e da uno/due dirigenti.

A sfidarsi sono stati gli Allievi 2007, Giovanissimi 2008 e 2009 i quali hanno ottenuto la quarta posizione. Il podio invece, ha visto emergere gli Esordienti 2011 classificatosi al terzo posto, i Primi calci 2014 con il secondo posto e i Pulcini 2013 i quali hanno potuto portare a casa la vittoria. Grande soddisfazione per tutte le categorie quindi, che non si sono risparmiate per il raggiungimento dell’obiettivo comune.

Si è trattato di un torneo che ha rilevato una nutrita partecipazione tra nord e sud d’Italia e dal quale in realtà sono tornati tutti vittoriosi e più ricchi da un’esperienza del genere.

Un’esperienza riempitiva volta alla crescita del partecipante come persona e come sportivo. Un’occasione dunque, che oltre alla possibilità di potersi sfidare con diverse squadre permette di poter vivere momenti di spensieratezza con i propri compagni di gioco. Un arricchimento dal punto di vista culturale e formativo da vivere al meglio e da ricordare per tutta la vita.

Si ritengono sodisfatti dell’esperienza appena vissuta anche il Presidente, i responsabili e i tecnici i quali dichiarano che in questi giorni, pur essendo concentrati tutti su un unico obiettivo volto alla vittoria, si è potuto contare sullo spirito di squadra che ha messo in luce i valori legati alla pratica sportiva. Secondo il team infatti, è importante che i ragazzi vi partecipino perché un’occasione inclusiva come questa è uno strumento straordinario in qualsiasi tappa della vita, in particolare nelle fasi in cui inizia a formarsi la personalità. È da qui che si apprende senso di appartenenza, lavoro di squadra, rispetto, lealtà, disciplina, responsabilità oltre che empatia, non discriminazione e ascolto attivo.

La società A.S.D. Union Tre Valli, inoltre, si prodiga non solo per far mettere in campo esperienze del genere ma continua il suo lavoro anche all’interno delle Valli proponendo attività alternative come “Union Summer Camp” per dare la possibilità ai giovani di poter proseguire l’attività sportiva anche durante i mesi estivi e fargli vivere esperienze divertenti a contatto con la natura.

La società A.S.D. Union Tre Valli ringrazia tutti i partecipanti, i giocatori, i Dirigenti, i Mister ma soprattutto i genitori che si sono contraddistinti per simpatia, educazione e sana tifoseria.